बॉलीवुड

SRK की मासूमियत और रानी मुखर्जी का अनोखा अंदाज! ये कॉम्बो देख दिल हार बैठेगें आप

National Awards Event, Shah Rukh Khan and Rani Mukerji:71वें नेशनल अवॉर्ड्स में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। शाहरुख की बच्ची जैसी मासूमियत और मेडल पहनने के उनके अनोखे अंदाज ने सभी का ध्यान खींचा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 24, 2025

SRK की मासूमियत और रानी मुखर्जी का अनोखा अंदाज! ये कॉम्बो, देख दिल हार बैठेगें आप
SRK और रानी मुखर्जी (फोटो सोर्स: X)

National Awards Event SRK and Rani Mukerji video: बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है, जिसकी वजह से उनकी खुशी में चार चांद लग गए हैं। इस इवेंट को रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी और साउथ सुपरस्टार मोहनलाल जैसे सितारों की मौजूदगी ने भी इसे खास बना दिया।

बता दें कि समारोह से कुछ वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें शाहरुख और रानी की जोड़ी ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके साथ ही 'राहुल-टीना' की इस जोड़ी की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही है।

SRK की मासूमियत और रानी मुखर्जी का अनोखा अंदाज

शाहरुख और रानी ने 'कुछ कुछ होता है', 'कल हो न हो', 'चलते चलते', और 'कभी अलविदा न कहना' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है। ये पहला मौका है जब इस जोड़ी को एक साथ नेशनल अवॉर्ड मिला है। रानी मुखर्जी को 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' और शाहरुख खान को 'जवान' के लिए ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिला। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि सोशल मीडिया पर 2 वीडियो खास तौर पर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में शाहरुख, विक्रांत और रानी एक साथ बैठे हैं।

ये कॉम्बो, देख दिल हार बैठेगें आप

वीडियों में देखा जा सकता है कि विक्रांत ने दोनों को मेडल पहनाया, लेकिन शाहरुख ने अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने जब मेडल का रिबन खोलने और फिर उसे सही ढंग से पहनने की कोशिश की। रानी ने आकर शाहरुख को मेडल पहनाया और कैमरे में उनका चेहरा दिखाया। इसके बाद शाहरुख ने अपनी मैनेजर पूजा ददलानी को भी अपना मेडल दिखाया, जिससे फैंस ने उन्हें 'पूकी' कहना शुरू कर दिया और दूसरे वीडियो में शाहरुख, रानी के बाल संवारते और उनके गालों पर किस करते दिख रहे हैं, जिसने फैंस का काफी ध्यान खींचा है।

इस वीडियो में विक्रांत भी दोनों को देख रहे हैं। दरअसल, दोनों की एक साथ ली गई सेल्फी भी वायरल हो रही है। इन वीडियोज ने एक बार फिर शाहरुख और रानी की शानदार केमिस्ट्री की याद दिलाई है और लोगों ने सोशल मीडिया पर दोनों को फिर से साथ फिल्मों में देखने की ख्वाहिश जताई है।

24 Sept 2025 01:33 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / SRK की मासूमियत और रानी मुखर्जी का अनोखा अंदाज! ये कॉम्बो देख दिल हार बैठेगें आप

