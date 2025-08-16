दिमाग को शांत और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए देखें ये 5 इंस्पिरेशनल सीरीज, सब एक ही OTT पर

विशाल वशिष्ठ, अतुल श्रीवास्तव और तन्वी डोगरा जैसे सितारों से सजी इस सीरीज की कहानी शेखर द्विवेदी नाम के एक युवा की है, जिसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह ये बात अपने परिवार से छुपाता है और घर लौट आता है। घर लौटने के बाद, वह अपने परिवार के साथ समय बिताता है और जीवन की सच्चाइयों का सामना करता है।