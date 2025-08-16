Patrika LogoSwitch to English

OTT

दिमाग को शांत और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए देखें ये 5 इंस्पिरेशनल सीरीज, सब एक ही OTT पर

OTT Platform: अगर आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये 5 प्रेरणादायक सीरीज आपके लिए…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 16, 2025

दिमाग को शांत और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए देखें ये 5 इंस्पिरेशनल सीरीज, सब एक ही OTT पर
ये सीरीज दिल को छू लेने वाली कहानियां( फोटो सोर्स: X)

OTT: अगर आप तनाव से दूर रहकर प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं, तो JioHotstar पर मौजूद ये 5 हिंदी वेब सीरीज आपका मूड बूस्ट कर सकती हैं। ये सीरीज दिल को छू लेने वाली कहानियां पेश करती हैं और आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो सीरीज…

घर वापसी

विशाल वशिष्ठ, अतुल श्रीवास्तव और तन्वी डोगरा जैसे सितारों से सजी इस सीरीज की कहानी शेखर द्विवेदी नाम के एक युवा की है, जिसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह ये बात अपने परिवार से छुपाता है और घर लौट आता है। घर लौटने के बाद, वह अपने परिवार के साथ समय बिताता है और जीवन की सच्चाइयों का सामना करता है।

होम शांति

यह सीरीज जोशी परिवार की कहानी बताती है, जो अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं। इस सफर में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानते। इस सीरीज में सुप्रिया पाठक और मनोज पाहवा लीड रोल में हैं।

इस सीरीज में यूट्यूबर भुवन बाम ने एक्टिंग की शुरुआत की है। उन्होंने एक सफाईकर्मी का रोल निभाया है, जिसे भविष्य की खबरें जानने की शक्ति मिल जाती है। इससे उसकी किस्मत बदलने लगती है, लेकिन चुनौतियां भी आती हैं।

क्रिमिनल जस्टिस

ये JioHotstar की पॉपुलर सीरीज में से एक है। इसकी कहानी एक युवा कैब ड्राइवर की है, जिसे एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। वह निर्दोष होता है, लेकिन जेल और कोर्ट की जंग उसके जीवन को बदल देती है।

गुड वाइफ

इस सीरीज की कहानी तरुणिका के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक हाउसवाइफ होती है। जब उसका पति एक घोटाले में फंसता है, तो वह अपने करियर को फिर से शुरू करती है और अपनी पहचान बनाती है।

16 Aug 2025 03:58 pm

