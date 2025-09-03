OTT पर 7 साल बाद भी इस खौफनाक सीरीज का नहीं है कोई तोड़, हर सीन में ‘कांप’ उठेगा दिल

OTT: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज का क्रेज बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी हॉरर और थ्रिलर के शौकीन हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो की सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज 'अंधेरा' आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। 8 एपिसोड वाली ये सीरीज इतनी डरावनी है कि शायद आप इसे अकेले न देख पाएं। इसे देखने के बाद आपको सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा।
ये सीरीज इंस्पेक्टर कल्पना कदम और एक मेडिकल स्टूडेंट जय पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत एक खौफनाक रहस्य से होती है। डॉ. पृथ्वी सेठ (प्रणय पचौरी) से संपर्क करने के लिए बेताब बानी बरुआ (जाह्नवी रावत) अचानक गायब हो जाती है। इंस्पेक्टर कल्पना कदम (प्रिया बापट) मामले की कमान संभालती हैं, और उनकी जांच उन्हें पृथ्वी (जो अब कोमा में है) और उसके छोटे भाई जय (करणवीर मल्होत्रा) तक ले जाती है। वहीं, जय को बानी और उससे जुड़े प्रेतों के भयानक बुरे सपने आते रहते हैं।
फिर जय, रूमी (प्राजक्ता कोली) से मिलता है, जो एक सुपरनैचुरल घटनाओं पर बेस्ड एक पॉडकास्ट चलाती हैं। जय ही एक ऐसा इंसान है जो रूमी की बातों पर विश्वास करता है। रूमी जय ही हर एक बातों को बड़े ध्यान से सुनती है और फिर उसका साथ देने लगती है। साथ ही आगे चलकर जूड (कविन डेव) से जय की मुलाकात और डेरियस (वत्सल शेठ) से कल्पना की भिड़ंत एक गहरी साजिश का पर्दाफाश करती है। इस दौरान कल्पना उबरलाइफ फार्मा की सीईओ मधु उबेराय (दिलीप शंकर) के क्रूर साजिशों का भी खुलासा करती है।
बता दें कि 'अंधेरा' सीरीज गौरव देसाई द्वारा क्रिएटेड और राघव डार द्वारा निर्देशित है। इसमें प्रिया बापट, करणवीर मल्होत्रा, प्राजक्ता कोली और सुरवीन चावला मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि वत्सल शेठ, परवीन डबास और प्रणय पचौरी सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। अब दिलचस्प सवाल ये है कि क्या कल्पना और जय इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या पृथ्वी को बचाया जा सकेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको 'अंधेरा' वेब सीरीज देखनी होगी। तो, अगर आप हॉरर और थ्रिलर के शौकीन हैं, तो ये सीरीज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।