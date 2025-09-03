OTT पर 7 साल बाद भी इस खौफनाक सीरीज का नहीं है कोई तोड़, हर सीन में ‘कांप’ उठेगा दिल

बता दें कि 'अंधेरा' सीरीज गौरव देसाई द्वारा क्रिएटेड और राघव डार द्वारा निर्देशित है। इसमें प्रिया बापट, करणवीर मल्होत्रा, प्राजक्ता कोली और सुरवीन चावला मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि वत्सल शेठ, परवीन डबास और प्रणय पचौरी सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे। अब दिलचस्प सवाल ये है कि क्या कल्पना और जय इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या पृथ्वी को बचाया जा सकेगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको 'अंधेरा' वेब सीरीज देखनी होगी। तो, अगर आप हॉरर और थ्रिलर के शौकीन हैं, तो ये सीरीज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है।