7 साल बाद OTT पर बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर, जानें क्या है इसमें खास

'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' इस बात का सबूत है कि अगर कहानी में दम नहीं है, तो बड़े बजट और बड़े स्टार्स भी फिल्म को नहीं बचा सकते। फिल्म में VFX और ग्राफिक्स का खूब इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कमजोर कहानी के कारण ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। हालांकि, फिल्म थिएटर में बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अब इसे OTT पर खूब देखा जा रहा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि लोग बड़े स्टार्स को एक साथ देखना चाहते हैं? या फिर उन्हें ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर एक इतनी बड़ी फिल्म क्यों फ्लॉप हो गई? वजह जो भी हो, 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' इन दिनों OTT पर ट्रेंड कर रही है।