7 साल बाद OTT पर बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर, जानें क्या है इसमें खास

Blockbuster Film on OTT: 7 साल पहले रिलीज हुई एक फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। एक्शन, रोमांस और ड्रामा से भरपूर...

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 03, 2025

7 साल बाद OTT पर बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर, जानें क्या है इसमें खास
फिल्म का पोस्टर (फोटो सोर्स: X)

OTT: आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स का जमाना है। नई फिल्में थिएटर में रिलीज होने से पहले ही लोग OTT पर उनका इंतजार करने लगते हैं। मेकर्स भी अब फिल्मों को जल्दी ही OTT पर रिलीज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी फ्लॉप फिल्मों के बारे में सोचा है? हिट फिल्मों को देखने में तो मजा आता ही है, लेकिन फ्लॉप फिल्मों को देखने का भी एक अलग ही मजा है।

आज हम एक ऐसी ही फ्लॉप फिल्म की बात करने जा रहे हैं, जो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है - 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान'। 2018 में आई इस फिल्म में आमिर खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार थे, लेकिन कमजोर कहानी के कारण ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई।

ब्रिटिश भारत पर आधारित फिल्म

बता दें कि लगभग 310 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 151.19 करोड़ रुपये की कमाई की। लेकिन इन दिनों ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर खूब देखी जा रही है। फिल्म की कहानी 1795 के ब्रिटिश भारत पर आधारित है।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानी आजाद (अमिताभ बच्चन) गुरिल्ला युद्ध की तैयारी करते हैं। ब्रिटिश उनके खिलाफ फिरंगी मल्ला (आमिर खान) नामक एक धोखेबाज को मैदान में उतारते हैं। फिरंगी मल्ला स्वार्थी होकर ब्रिटिश के लिए काम करता है, लेकिन बाद में आजाद के युद्ध के बारे में जानकर उनकी तरफ हो जाता है। फिल्म में कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी मेन रोल में हैं।

क्यों हुई फ्लॉप?

'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' इस बात का सबूत है कि अगर कहानी में दम नहीं है, तो बड़े बजट और बड़े स्टार्स भी फिल्म को नहीं बचा सकते। फिल्म में VFX और ग्राफिक्स का खूब इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कमजोर कहानी के कारण ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई। हालांकि, फिल्म थिएटर में बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, लेकिन अब इसे OTT पर खूब देखा जा रहा है। क्या ये इसलिए है क्योंकि लोग बड़े स्टार्स को एक साथ देखना चाहते हैं? या फिर उन्हें ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर एक इतनी बड़ी फिल्म क्यों फ्लॉप हो गई? वजह जो भी हो, 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' इन दिनों OTT पर ट्रेंड कर रही है।

Published on:

03 Sept 2025 01:24 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / 7 साल बाद OTT पर बनी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर, जानें क्या है इसमें खास

