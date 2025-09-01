Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

The Conjuring से भी खौफनाक है ये फिल्म, हर सीन में है रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर

Horror Film: 'Vash Level 2' को 'The Conjuring' से भी ज्यादा डरावनी बताई जा रही है, जिसमें हर सीन में रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर हैं। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और डर का असली अनुभव लेना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 01, 2025

The Conjuring से भी है खौफनाक है ये फिल्म हर सीन में है रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर
'वश लेवल 2' का पोस्टर (फोटो सोर्स: X)

Vash Level 2: हॉरर एक ऐसा जॉनर है जिसे कुछ लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। लेकिन रोमांटिक, एक्शन और क्राइम जॉनर के मुकाबले बहुत से लोगों को हॉरर जॉनर ज्यादा पसंद आता है। यही कारण है कि जब भी कोई हॉरर मूवी या सीरीज रिलीज होती है तो वह छा जाती है। कई यूजर्स ने इसे 'The Conjuring' से भी ज्यादा डरावनी बताया है। हाल ही में 'वश लेवल 2' (Vash Level 2) सिनेमाघरों में आई और इसने दर्शकों को डराकर रख दिया है।

अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म

बता दें कि आपको अजय देवगन और आर माधवन की शैतान तो याद ही होगी। यह फिल्म गुजराती फिल्म वश का रीमेक थी, अब वश लेवल 2 थिएटर्स में 27 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। क्रिटीक्स और दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं। 'Vash Level 2', जो 2025 में रिलीज हुई है, सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है। Janki Bodiwala और Hitu Kamar जैसे कई कलाकारों से सजी इस फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। जहां पहले भाग को भी लोगों ने सराहा था, वहीं 'Vash Level 2' को भी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं।

ये भी पढ़ें

‘Saiyaara’ की हीरोइन के लिए Ahaan Panday ने मांगी थी दुआ? वजह जानकर हो जाएंगे इमोशनल
बॉलीवुड
'Saiyaara' की हीरोइन के लिए Ahaan Panday ने मांगी थी दुआ? वजह जानकर हो जाएंगे इमोशनल

फिल्म की कहानी

'वश लेवल 2' की कहानी पहली फिल्म के 12 साल बाद शुरू होती है। अथर्व किसी तरह अपनी बेटी आर्या को काले जादूगर प्रताप के जाल से तो बचा लेता है, लेकिन आर्या पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती और कोमा में चली जाती है। उधर, अथर्व भी अपनी पत्नी और बेटे को खोने के गम से उबर नहीं पाता और अपनी बेटी की देखभाल में भावनात्मक रूप से उलझा रहता है। इसी बीच एक और नया जादूगर आकर हालात और बिगाड़ देता है, जो इस बार कई स्कूली लड़कियों को अपने वश में कर लेता है। ये कहानी डर को चरम सीमा पर ले जाती है, और इसका हर सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला और दहशत भरा है, ये कहानी इनके इर्द-गिर्द घुमती है।

गुजराती वर्जन

बता दें कि मेकर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन Filmibeat की रिपोर्ट के अनुसार 'Vash Level 2' भी ShemarooMe पर ही स्ट्रीम होगी और फिल्म के सिनेमाघरों में छह हफ्ते पूरे होने के बाद इसे OTT पर रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही Sacnilk वेबसाइट के अनुसार फिल्म ने पहले दिन 1.30 करोड़ रुपये की कमाई की, जिसमें गुजराती वर्जन से 85 लाख रुपये और हिंदी रिलीज से 45 लाख रुपये शामिल हैं। दूसरे दिन फिल्म ने लगभग 1 करोड़ रुपये और कमाए। इस तरह फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में 2.30 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Sept 2025 11:37 am

Published on:

01 Sept 2025 11:36 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / The Conjuring से भी खौफनाक है ये फिल्म, हर सीन में है रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट