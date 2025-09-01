The Conjuring से भी खौफनाक है ये फिल्म, हर सीन में है रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर

'वश लेवल 2' की कहानी पहली फिल्म के 12 साल बाद शुरू होती है। अथर्व किसी तरह अपनी बेटी आर्या को काले जादूगर प्रताप के जाल से तो बचा लेता है, लेकिन आर्या पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती और कोमा में चली जाती है। उधर, अथर्व भी अपनी पत्नी और बेटे को खोने के गम से उबर नहीं पाता और अपनी बेटी की देखभाल में भावनात्मक रूप से उलझा रहता है। इसी बीच एक और नया जादूगर आकर हालात और बिगाड़ देता है, जो इस बार कई स्कूली लड़कियों को अपने वश में कर लेता है। ये कहानी डर को चरम सीमा पर ले जाती है, और इसका हर सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला और दहशत भरा है, ये कहानी इनके इर्द-गिर्द घुमती है।