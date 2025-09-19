अंजलि-दिलेर की रील ने सोशल मीडिया पर लगाई आग! ‘छोले भठूरे’ सॉन्ग वायरल

वीडियो में अंजलि राघव बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने पीच कलर का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला पंजाबी सूट पहना है, जिसमें वह किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही हैं। खुले बाल, हल्का मेकअप और आत्मविश्वास से भरे एक्सप्रेशन्स उनके लुक को खास बना रहे हैं। वीडियो में वह दिलेर खरकिया के साथ एक मजेदार सीन करती हैं, जिसमें उनके चेहरे के हावभाव फैंस को दीवाना बना रहे हैं।