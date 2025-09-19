अंजलि-दिलेर की रील ने सोशल मीडिया पर लगाई आग! ‘छोले भठूरे’ सॉन्ग वायरल

Anjali Raghav Latest Video: हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री आजकल नई बुलंदियों पर है, और इस चमक में एक बड़ा नाम है अंजलि राघव। अपने शानदार अभिनय, जिंदादिल अंदाज और देसी ठाठ के लिए मशहूर अंजलि ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। खासकर इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फैंस उनकी हर पोस्ट का इंतजार करते हैं।
शुक्रवार को अंजलि ने अपने इंस्टाग्राम पर एक धमाकेदार रील शेयर की, जिसमें वो हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया के साथ अपने नए गाने 'छोले भठूरे' पर ठुमके लगाती दिखीं। उनकी मस्ती और केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया!
वीडियो में अंजलि राघव बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने पीच कलर का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला पंजाबी सूट पहना है, जिसमें वह किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही हैं। खुले बाल, हल्का मेकअप और आत्मविश्वास से भरे एक्सप्रेशन्स उनके लुक को खास बना रहे हैं। वीडियो में वह दिलेर खरकिया के साथ एक मजेदार सीन करती हैं, जिसमें उनके चेहरे के हावभाव फैंस को दीवाना बना रहे हैं।
वहीं, दिलेर खरकिया भी इस वीडियो में कूल लुक में नजर आते हैं। उन्होंने ब्लैक शर्ट और ब्लू ट्राउजर पहना हुआ है। दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री वीडियो को और भी खास बना रही है, जिससे साफ है कि यह गाना फुल एंटरटेनमेंट पैकेज होने वाला है।
अगर बात गाने 'छोले भठूरे' की करें, तो इसे दिलेर खरकिया ने गाया है। इस गाने में अंजलि राघव की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिए हैं। गाने के बोल काफी मजेदार और देसी तड़के से भरपूर हैं।
इसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। गाने को जैजी ने प्रोड्यूस किया है और इसके बोल गुलशन बाबा ने लिखे हैं।
अंजलि के इस पोस्ट पर फैंस अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कमेंट्स कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "आप तो हर बार कमाल कर देती हो।" दूसरे फैन ने लिखा, "क्या जोड़ी है दिलेर और अंजलि की!"
उनके गाने के इस बोल को सुन कुछ फैंस ने लिखा, ''अब छोले-भठूरे खाए बिना मन नहीं मान रहा!''