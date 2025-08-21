एक्शन-थ्रिलर देख कर पक गए हैं! तो ये 5 कॉमेडी फिल्में मिनटों में आपको हंसाने का करेंगी काम

Comedy Films: अगर आप एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर देखकर बोर हो गए हैं, तो OTT आपके लिए एक बेहतरीन ठिकाना है। यहां आपको कॉमेडी से भरपूर ऐसी फिल्में मिलेंगी, जो आपके हर दुख-दर्द को भुला देंगी। इन फिल्मों में कुछ तो ऐसी हैं, जिन्हें देखकर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए, जानते हैं OTT पर मौजूद कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के बारे में…
'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' बॉलीवुड के दमदार कॉमेडी फिल्मों में से एक है जिसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी जैसे कलाकार हैं। इसमें कॉमेडी और मस्ती का भरपूर तड़का है।
कंगना रनौत जहां नजर आती हैं, वहां कुछ न कुछ ऐसा कह ही देती हैं कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। OTT पर मौजूद उनकी एक कॉमेडी फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' में वह जबरदस्त कॉमेडी अंदाज में नजर आई हैं। इस फिल्म में एक अलग तरह की कॉमेडी दिखाई गई है और यह कंगना रनौत की दमदार और अनोखी एक्टिंग का सबूत है। यह फिल्म एक डार्क कॉमेडी है।
तीन दोस्तों की मस्त कॉमेडी फिल्म 'पोस्टर ब्वॉज' को हम कैसे भूल सकते हैं। OTT पर मौजूद इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। ये एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और श्रेयस तलपड़े तीन दोस्तों के किरदार में हैं। इस फिल्म की कहानी तब मजेदार मोड़ लेती है जब गलती से इनकी फोटो नसबंदी के पोस्टरों पर छप जाती हैं। इसके बाद तो फिल्म में जो गलतफहमियों और हंसी-ठहाकों का सिलसिला शुरू होता है, वो थमने का नाम नहीं लेता है। फिल्म हल्के-फुल्के अंदाज में एक सीरियस विषय को भी दर्शकों तक पहुंचाती है।
कपिल शर्मा स्टारर फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ एक बेहतरीन शादी-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कपिल शर्मा का किरदार एक मल्टीकल्चरल मैरिटल उलझन में उलझ जाता है। कपिल शर्मा और मनजोत सिंह स्टारर इस फिल्म में कॉमेडी और कंफ्यूजन की भरमार है।
OTT पर मौजूद अरशद वारसी, विद्या बालन और नसीरउद्दीन शाह की फिल्म ‘डेढ़ इश्कियां’ को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। रोमांस, कॉमेडी और सस्पेंस का शानदार कॉम्बो भी इस फिल्म को कहा जा सकता है। फिल्म का एक गाना तो आज भी लोगों की जुबां से उतरा नहीं है। इसमें नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी की जोड़ी दर्शकों को हंसी के साथ रोमांच भी देती है। फिल्म की कहानी मोहब्बत, धोखे और चालाकियों के इर्द-गिर्द घूमती है।