Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

एक्शन-थ्रिलर देख कर पक गए हैं! तो ये 5 कॉमेडी फिल्में मिनटों में आपको हंसाने का करेंगी काम

Comedy Films:आप लगातार अगर एक्शन और थ्रिलर देखकर ऊब गए हैं, तो ये कॉमेडी फिल्में आपके जीवन में कॉमेडी का तड़का लगाएंगी और पल भर में आपके सारे दुख-दर्द भुला देंगी…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 21, 2025

एक्शन-थ्रिलर से पक गए हैं! तो ये कॉमेडी फिल्में आपके दुख-दर्द को मिनटों में गायब कर देंगी
कॉमेडी फिल्में( फोटो सोर्स: X)

Comedy Films: अगर आप एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर देखकर बोर हो गए हैं, तो OTT आपके लिए एक बेहतरीन ठिकाना है। यहां आपको कॉमेडी से भरपूर ऐसी फिल्में मिलेंगी, जो आपके हर दुख-दर्द को भुला देंगी। इन फिल्मों में कुछ तो ऐसी हैं, जिन्हें देखकर आप हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए, जानते हैं OTT पर मौजूद कुछ बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के बारे में…

द ग्रेट ग्रैंड मस्ती( Great Grand Masti)

'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' बॉलीवुड के दमदार कॉमेडी फिल्मों में से एक है जिसमें रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी जैसे कलाकार हैं। इसमें कॉमेडी और मस्ती का भरपूर तड़का है।

ये भी पढ़ें

मोहब्बत और नफरत के बीच की खतरनाक दास्तां दिखाएगी ये फिल्म, फस्ट लुक आया सामने
बॉलीवुड
मोहब्बत और नफरत के बीच की खतरनाक दास्तां दिखाएगी ये फिल्म जो रिश्तों को कर देगा बदनाम

रिवॉल्वर रानी (Revolver Rani)

कंगना रनौत जहां नजर आती हैं, वहां कुछ न कुछ ऐसा कह ही देती हैं कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। OTT पर मौजूद उनकी एक कॉमेडी फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' में वह जबरदस्त कॉमेडी अंदाज में नजर आई हैं। इस फिल्म में एक अलग तरह की कॉमेडी दिखाई गई है और यह कंगना रनौत की दमदार और अनोखी एक्टिंग का सबूत है। यह फिल्म एक डार्क कॉमेडी है।

पोस्टर ब्वॉज (Poster Boys)

तीन दोस्तों की मस्त कॉमेडी फिल्म 'पोस्टर ब्वॉज' को हम कैसे भूल सकते हैं। OTT पर मौजूद इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। ये एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और श्रेयस तलपड़े तीन दोस्तों के किरदार में हैं। इस फिल्म की कहानी तब मजेदार मोड़ लेती है जब गलती से इनकी फोटो नसबंदी के पोस्टरों पर छप जाती हैं। इसके बाद तो फिल्म में जो गलतफहमियों और हंसी-ठहाकों का सिलसिला शुरू होता है, वो थमने का नाम नहीं लेता है। फिल्म हल्के-फुल्के अंदाज में एक सीरियस विषय को भी दर्शकों तक पहुंचाती है।

किस किसको प्यार करूं 2 (Kis Kisko Pyaar Karoon 2)

कपिल शर्मा स्टारर फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2’ एक बेहतरीन शादी-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें कपिल शर्मा का किरदार एक मल्टीकल्चरल मैरिटल उलझन में उलझ जाता है। कपिल शर्मा और मनजोत सिंह स्टारर इस फिल्म में कॉमेडी और कंफ्यूजन की भरमार है।

डेढ़ इश्कियां (Dedh Ishqiya)

OTT पर मौजूद अरशद वारसी, विद्या बालन और नसीरउद्दीन शाह की फिल्म ‘डेढ़ इश्कियां’ को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। रोमांस, कॉमेडी और सस्पेंस का शानदार कॉम्बो भी इस फिल्म को कहा जा सकता है। फिल्म का एक गाना तो आज भी लोगों की जुबां से उतरा नहीं है। इसमें नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी की जोड़ी दर्शकों को हंसी के साथ रोमांच भी देती है। फिल्म की कहानी मोहब्बत, धोखे और चालाकियों के इर्द-गिर्द घूमती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Aug 2025 04:13 pm

Published on:

21 Aug 2025 04:11 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / एक्शन-थ्रिलर देख कर पक गए हैं! तो ये 5 कॉमेडी फिल्में मिनटों में आपको हंसाने का करेंगी काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.