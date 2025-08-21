एक्शन-थ्रिलर देख कर पक गए हैं! तो ये 5 कॉमेडी फिल्में मिनटों में आपको हंसाने का करेंगी काम

तीन दोस्तों की मस्त कॉमेडी फिल्म 'पोस्टर ब्वॉज' को हम कैसे भूल सकते हैं। OTT पर मौजूद इस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। ये एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है, जिसमें सनी देओल, बॉबी देओल और श्रेयस तलपड़े तीन दोस्तों के किरदार में हैं। इस फिल्म की कहानी तब मजेदार मोड़ लेती है जब गलती से इनकी फोटो नसबंदी के पोस्टरों पर छप जाती हैं। इसके बाद तो फिल्म में जो गलतफहमियों और हंसी-ठहाकों का सिलसिला शुरू होता है, वो थमने का नाम नहीं लेता है। फिल्म हल्के-फुल्के अंदाज में एक सीरियस विषय को भी दर्शकों तक पहुंचाती है।