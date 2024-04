Bhimaa OTT Release: ‘भीमा’ आ रही है Disney+ Hotstar पर, इस दिन से घर बैठे देख पाएंगे गोपीचंद की फिल्म

From the History pages to your screens! Time for Bhimaa's MASSSS journey 😤🤯 Watch the Trailer Now!#BhimaaonHotstar Streaming from April 25th! @YoursGopichand @priya_Bshankar @ImMalvikaSharma @NimmaAHarsha@KKRadhamohan @RaviBasrur@SriSathyaSaiArt pic.twitter.com/CR6jTf7VDQ