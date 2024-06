Bigg Boss OTT 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज, सब बदलने आ रहे हैं अनिल कपूर, ये होंगे कंटेस्टेंट

Mausam badlega, taapmaan badlega.

AK ke aane se, ab sab badlega.



Taiyaar ho jaaiye for this khaas season of #BiggBossOTT3 with our host, @AnilKapoor.



Streaming exclusively on JioCinema Premium starting 21 June, 9pm.#BBOTT3onJioCinema #BBOTT3 #BiggBoss #JioCinemaPremium pic.twitter.com/m2kVHnYsJB