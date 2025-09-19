‘बिग बॉस ओटीटी 3’ कंटेस्टेंट के साथ हुआ बड़ा हादसा, कांच से कटी नसें, मार सकता था लकवा

विशाल ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए बताया कि एक शूटिंग के दौरान गलती से उनकी नसें कांच से कट गईं और उन्हें दो सर्जरी करवानी पड़ी है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके दिल तक जाने वाली धमनी (Artery) बस कुछ इंच की दूरी से बची रही, अगर ऐसा नहीं होता, तो उन्हें आधा लकवा मार सकता था, वो इस समय हॉस्पिटल में हैं और जो फोटो विशाल ने शेयर की है उसमें दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है, इसके बावजूद भी वह मुस्कुरा रहे हैं। उन्होने कहा कि ये छोटा झटका उन्हें रोक नहीं पाएगा।