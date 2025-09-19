Patrika LogoSwitch to English

‘बिग बॉस ओटीटी 3’ कंटेस्टेंट के साथ हुआ बड़ा हादसा, कांच से कटी नसें, मार सकता था लकवा

Bigg Boss OTT 3 Contestant: 'बिग बॉस ओटीटी 3' के फेमस कंटेस्टेंट रहे विशाल पांडे के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। उनकी नसों में कांच के टुकड़े घुस गए और उनकी हालत इतनी खराब हुई कि इंफ्लुएंसर को पैरालिसिस हो सकता था।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 19, 2025

Bigg Boss OTT 3 Vishal Pandey terrible Accident
बिग बॉस ओटीटी 3 के विशाल पांडे की इंस्टाग्राम से ली गई तस्वीर

Bigg Boss OTT 3 Contestant Vishal Pandey: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विशाल पांडे को लेकर एक बड़ी खबर आई है। उनके साथ एक जानलेवा हादसा हुआ, जिसमें वह बाल-बाल बच गए हैं, खुद विशाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी हॉस्पिटल से फोटो शेयर की है और इस पूरी घटना की जानकारी दी, जिससे उनके फैंस परेशान हो गए हैं।

विशाल पांडे की कांच से कटी नसें (Bigg Boss OTT 3 Contestant Vishal Pandey Accident)

विशाल ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए बताया कि एक शूटिंग के दौरान गलती से उनकी नसें कांच से कट गईं और उन्हें दो सर्जरी करवानी पड़ी है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके दिल तक जाने वाली धमनी (Artery) बस कुछ इंच की दूरी से बची रही, अगर ऐसा नहीं होता, तो उन्हें आधा लकवा मार सकता था, वो इस समय हॉस्पिटल में हैं और जो फोटो विशाल ने शेयर की है उसमें दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है, इसके बावजूद भी वह मुस्कुरा रहे हैं। उन्होने कहा कि ये छोटा झटका उन्हें रोक नहीं पाएगा।

विशाल पांडे की हॉस्पिटल से तस्वीर (Photo Source- Instagram)

विशाल पांडे के साथ शूटिंग के समय हुआ था हादसा (Social media influencer and actor Vishal Pandey)

विशाल पांडे ने लिखा, 'कुछ दुर्घटनाएं आपको झकझोर कर रख देती हैं। शूटिंग के दौरान, "मैंने गलती से कांच से अपनी नसें काट लीं, ऐसा कुछ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा हो सकता है, जबकि मैं वो काम कर रहा था, जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, एक्टिंग। दो ऑपरेशन के बाद, मैं यहां हूं, रुका हुआ हूं, सब कुछ रोकने के लिए मजबूर हूं। अपने सपनों के करियर का पीछा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए, ये सबसे काले दिनों में से एक जैसा लगता है।"

विशाल ने हॉस्पिटल ने शेयर की तस्वीर (Vishal Pandey Hospitalised)

विशाल ने हिम्मत न हारते हुए लिखा, "आप मुझे इन तस्वीरों में मुस्कुराते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, तो कोई भी और कुछ भी मुझे रोक नहीं पाएगा। यह छोटा सा झटका मुझे और ताकत देगा। जैसा कि कहते हैं, सूरज हमेशा फिर से उगता है, और मैं भी।"

अरमान मलिक से हुआ था 'थप्पड़ कांड'

'बिग बॉस ओटीटी 3' में विशाल पांडे उस समय चर्चा में आए थे, जब उनके साथी कंटेस्टेंट अरमान मलिक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। यह घटना तब हुई जब विशाल ने अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस झगड़े के बाद बिग बॉस ने अरमान को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया था।

Published on:

19 Sept 2025 11:52 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / 'बिग बॉस ओटीटी 3' कंटेस्टेंट के साथ हुआ बड़ा हादसा, कांच से कटी नसें, मार सकता था लकवा

