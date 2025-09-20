पवन सिंह ने छोड़ा Rise And Fall तो खूब रोईं धनश्री, आंखें और चेहरा हुआ लाल, देखें वीडियो

धनश्री वर्मा जो शो में पवन सिंह की अच्छी दोस्त बन गई थी, उनके जाने से भावुक हो गईं। रोते हुए उन्होंने कहा, "पवन जी हमेशा सभी से बहुत सम्मान के साथ बात करते थे। उन्होंने लगातार घर में प्यार को जिंदा रखने की कोशिश की। हम उन्हें मिस करेंगे। उन्होंने हमारे साथ 2 हफ्ते बिताए और दिखाया कि एक कठिन खेल भी अच्छे मन से खेला जा सकता है। पवन जी, अब मेरी तारीफ कौन करेगा? और चिंता न करें, एक दिन मैं एक साड़ी पहनूंगी, जैसा आपने चाहा था।" इसके बाद धनश्री रोने लगीं, वीडियो में उनकी आंखें लाल नजर आ रही हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि वह पवन सिंह के जाने पर बेहद दुखी हैं।