पवन सिंह ने छोड़ा Rise And Fall तो खूब रोईं धनश्री, आंखें और चेहरा हुआ लाल, देखें वीडियो

Pawan Singh Exit Rise And Fall Show: भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा जिसे लोग पावरस्टार के नाम से जानते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि पवन सिंह हैं। पवन सिंह पिछले कुछ समय से अशनीर ग्रोवर के शो में नजर आ रहे थे और कहा जा रहा है कि ये शो बिग बॉस 19 को पछाड़कर नंबर वन बना है, लेकिन वह शो से बाहर हो चुके हैं। शो में वह एक कंटेस्टेंट बनकर नहीं बल्कि एक मेहमान की तरह आए थे। MX प्लेयर ने पवन सिंह के शो से जाने का एक वीडियो शेयर किया, जिसे देख फैंस भी भावुक हो उठे। वहीं, धनश्री फूट-फूटकर रोती दिखीं।
पवन सिंह ने जाने से पहले, अपने साथ के सभी कंटेस्टेंट्स से अपने दिल की बात की। उन्होंने कहा, "सारे भाई, मेरे सारे साथी दिल के करीब हैं। आप बहुत अच्छे हैं सर। ये गेम है यार, गेम चल रहा है। फिर बाहर मिलेंगे तो हाथ तो मिलाएंगे, गले भी लगाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, एन्जॉय करेंगे, घूमेंगे। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अगर इंसान एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ा दे तो उसे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता।"
पवन सिंह ने आगे कहा, "जब भी आप लोग याद करोगे मैं आ जाऊंगा।" अहाना कुमरा से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हर किसी से गलती होती है, चाहे आप हो या मैं, लेकिन अगर हाथ मिलाएंगे तो क्या खराब हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई है, तो मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं।"
धनश्री वर्मा जो शो में पवन सिंह की अच्छी दोस्त बन गई थी, उनके जाने से भावुक हो गईं। रोते हुए उन्होंने कहा, "पवन जी हमेशा सभी से बहुत सम्मान के साथ बात करते थे। उन्होंने लगातार घर में प्यार को जिंदा रखने की कोशिश की। हम उन्हें मिस करेंगे। उन्होंने हमारे साथ 2 हफ्ते बिताए और दिखाया कि एक कठिन खेल भी अच्छे मन से खेला जा सकता है। पवन जी, अब मेरी तारीफ कौन करेगा? और चिंता न करें, एक दिन मैं एक साड़ी पहनूंगी, जैसा आपने चाहा था।" इसके बाद धनश्री रोने लगीं, वीडियो में उनकी आंखें लाल नजर आ रही हैं, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि वह पवन सिंह के जाने पर बेहद दुखी हैं।