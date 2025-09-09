Patrika LogoSwitch to English

धनश्री वर्मा का बड़ा बयान, तलाक पर कर दिया पलटवार

Dhanashree Verma: धनश्री वर्मा का लेटेस्ट बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि युजवेंद्र चहल से तलाक नहीं, टैलेंट की वजह से फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 09, 2025

Yuzvendra chahal-Dhanashree Verma
धनश्री वर्मा और चहल की फोटो (सोर्स: क्रिकेटर-एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

Dhanashree Verma Latest Update: कोरियोग्राफर और अभिनेत्री इन दिनों रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में नजर आ रही हैं। इसके अलावा उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी मिल रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह ऑफर उन्हें युजवेंद्र चहल से तलाक की वजह से मिल रहे हैं, जिसके चलते वे खूब चर्चा में रहीं।

धनश्री वर्मा पर आरोप लग रहा है कि वे तलाक से मिली लोकप्रियता का फायदा उठा रही हैं। अब धनश्री ने इस पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्मों के इतने सारे ऑफर तलाक की वजह से नहीं, बल्कि उनके टैलेंट की वजह से मिल रहे हैं।

ये भी पढ़ें

ट्रंप का नाम लेकर बादशाह ने न्यू जर्सी में लूटी महफिल, खुलेआम गाने में कह दी ये बात
बॉलीवुड
US President Trump-Badshah

धनश्री: पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है…

धनश्री वर्मा ने कहा, "मुझे इस पर यकीन नहीं होता। मैं यहां अकेले खड़ी हूं, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। मुझे काम मिल रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मुझे इंडस्ट्री से प्यार है, क्योंकि लोग अब भी मुझे काम दे रहे हैं। मुझे ढेर सारी फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि जो मेरे साथ हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझमें टैलेंट है। इसका किसी और चीज से कोई लेना-देना नहीं है।"

धनश्री और चहल ने 2020 में सगाई की और उसी साल दिसंबर में दोनों ने गुरुग्राम में शादी कर ली थी, जिसमें उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। शादी के पांच साल बाद फरवरी 2025 को दोनों का तलाक हो गया था। दोनों के तलाक ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। चहल के फैंस ने धनश्री को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी किया था।

धनश्री वर्मा वर्कफ्रंट

धनश्री वर्मा ने फिल्म 'भूल चूक माफ' के गाने 'टिंग लिंग सजना' से बड़े पर्दे पर धूम मचा दी थी। इसमें वो अभिनेता राजकुमार राव के साथ नजर आई थीं। इसके अलावा, वह वीडियो सॉन्ग 'देखा जी देखा मैंने' में भी दिखाई दी थीं। बहुत जल्द धनश्री वर्मा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता दिल राजू की फिल्म 'आकाशम दाती वस्तावा' में दिखाई देंगी। यह उनका तेलुगु डेब्यू होगा। फिल्म की कहानी डांस पर आधारित है। इन दिनों वो रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में सभी कंटेस्टेंट को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही हैं।

ये भी पढ़ें

युजवेंद्र चहल से तलाक के 5 महीने बाद धनश्री वर्मा का खुलासा, बोलीं- चाहती तो मैं भी उसके बारे में…
OTT
Dhanashree Verma On Yuzvendra Chahal

