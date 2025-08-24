Patrika LogoSwitch to English

OTT

राजनीति का खेल या मौत का कुआं? ये 5 वेब सीरीज दिखाती हैं सत्ता के लिए खूनी जंग

Politics Based Web Series: सत्ता की कुर्सी पाने के लिए राजनीति में क्या-क्या होता है, ये जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 5 वेब सीरीज आपको राजनीति के उस अंधेरे कुएं में ले जाएंगी, जहाँ हर कदम पर मौत का खतरा है...

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 24, 2025

राजनीति का खेल या मौत का कुआं? ये 5 वेब सीरीज दिखाती हैं सत्ता के लिए खूनी जंग
राजनीति से जुड़ी दिलचस्प कहानियां( फोटो सोर्स: X)

Web Series: अगर आपको राजनीति से जुड़ी कहानियों में दिलचस्पी है, तो ये सारे सीरीज आप एक ही OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते है । ये सीरीज न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, बल्कि इनके दिल छू लेने वाले पल आपको हैरान भी कर देंगे। तो इस वीकेंड, टाइम निकालकर इन शानदार सीरीज का लुत्फ जरूर उठाएं...

सिटी ऑफ ड्रीम्स ( City of Dreams)

ये सीरीज महाराष्ट्र के एक पॉलिटिकल परिवार की कहानी है, जो सत्ता के लिए आपस में ही भिड़ जाते हैं। एक बेटे और बेटी के बीच सत्ता संघर्ष तब और बढ़ जाता है, जब उनके पिता, जो कि एक बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं, पर जानलेवा हमला होता है।

सलाहकार (Salakaar)

ये एक जासूसी थ्रिलर सीरीज है, जिसमें पॉलिटिकल ड्रामा भी देखने को मिलेगा। ये सीरीज दर्शकों को खूब पसंद आई है। इसमें सस्पेंस, एक्शन और कई ट्विस्ट हैं, जो दर्शकों को हर एपिसोड के साथ और भी ज्यादा बांधे रखते हैं। इस सीरीज में कुल 5 एपिसोड हैं।

जिंदाबाद (Zindabaad)

ये एक पॉलिटिकल-एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें 13 एपिसोड हैं। इस सीरीज में सानया ईरानी, सना खान, अनिरुद्ध डेव, पंकज धीर और विक्रम भट्ट जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। कहानी उपमहाद्वीपीय राजनीति और सत्ता संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें देशभक्ति, निजी हित और राजनीतिक चालबाजियों का मेल देखने को मिलता है। IMDb पर इस सीरीज़ को 6.8/10 रेटिंग दी गई है।

परंपरा (Parampara)

ये सीरीज दिखाती है कि कैसे लोग अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश रचते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें राजनीति और अपराध की कई परतें खुलती नजर आती हैं। कहा जा रहा है कि एक बार आप ये सीरीज देखने बैठ गए तो, ये आपको स्क्रीन से बांधे रखने का काम करती है। इसका दूसरा सीजन भी दर्शकों को खूब पसंद आया था।

पैराडाइज ( Paradise)

ये एक राजनीतिक-थ्रिलर और साइंस-फिक्शन सीरीज है। कहानी एक विशाल भूमिगत बंकर में स्थापित है, जिसे 'पैराडाइज' कहा जाता है - यह एक ऐसा शहर है जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैल ब्रैडफोर्ड रहते हैं। रहस्य तब गहराता है जब राष्ट्रपति के सीक्रेट सर्विस एजेंट, जेवियर कॉलिन्स, की हत्या हो जाती है। कहानी में कॉलिन्स हत्या की गुत्थी सुलझाने निकलता है, लेकिन खुद भी संदिग्ध बन जाता है। यह सीरीज एक एजेंट की कहानी को सस्पेंस और थ्रिल से भर देती है।

24 Aug 2025 12:50 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / राजनीति का खेल या मौत का कुआं? ये 5 वेब सीरीज दिखाती हैं सत्ता के लिए खूनी जंग

