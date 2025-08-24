राजनीति का खेल या मौत का कुआं? ये 5 वेब सीरीज दिखाती हैं सत्ता के लिए खूनी जंग

ये एक राजनीतिक-थ्रिलर और साइंस-फिक्शन सीरीज है। कहानी एक विशाल भूमिगत बंकर में स्थापित है, जिसे 'पैराडाइज' कहा जाता है - यह एक ऐसा शहर है जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैल ब्रैडफोर्ड रहते हैं। रहस्य तब गहराता है जब राष्ट्रपति के सीक्रेट सर्विस एजेंट, जेवियर कॉलिन्स, की हत्या हो जाती है। कहानी में कॉलिन्स हत्या की गुत्थी सुलझाने निकलता है, लेकिन खुद भी संदिग्ध बन जाता है। यह सीरीज एक एजेंट की कहानी को सस्पेंस और थ्रिल से भर देती है।