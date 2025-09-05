Inspector Zende: ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ में दिखा एक्शन-इमोशन का डेडली कॉम्बिनेशन, मनोज बाजपेयी का जलवा बरकरार

Inspector Zende: ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इसमें एक्शन-इमोशन का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि नेटफ्लिक्स की यह नई फिल्म एक सच्चे अपराध की कहानी को नए तरीके से पेश करती है। इसमें एक ऐसे पुलिस अधिकारी की बहादुरी और हिम्मत दिखाई गई है, जिसने अपने समय के सबसे चालाक अपराधी को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनके साहस की कहानी कभी ज्यादा सुर्खियों में नहीं आई। यह फिल्म बहादुरी, हिम्मत और जिम्मेदारी को सलाम करती है। इसमें मनोज बाजपेयी मुख्य किरदार में हैं।