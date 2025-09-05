Inspector Zende: ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ में दिखा एक्शन-इमोशन का डेडली कॉम्बिनेशन, मनोज बाजपेयी का जलवा बरकरार

Inspector Zende: ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इसमें एक्शन-इमोशन का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि नेटफ्लिक्स की यह नई फिल्म एक सच्चे अपराध की कहानी को नए तरीके से पेश करती है। इसमें एक ऐसे पुलिस अधिकारी की बहादुरी और हिम्मत दिखाई गई है, जिसने अपने समय के सबसे चालाक अपराधी को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनके साहस की कहानी कभी ज्यादा सुर्खियों में नहीं आई। यह फिल्म बहादुरी, हिम्मत और जिम्मेदारी को सलाम करती है। इसमें मनोज बाजपेयी मुख्य किरदार में हैं।
'इंस्पेक्टर जेंडे' की कहानी असल में एक तेज-तर्रार चोर-पुलिस की दौड़ जैसी है, जो कॉमिक थ्रिलर अंदाज में पेश की गई है। यह फिल्म दर्शकों को लगातार बांधे रखती है, जहां इंसाफ और धोखे के बीच की यह जंग हर पल नया मोड़ लेती है।
निर्देशक चिन्मय डी. मंडलकर ने कहानी को बड़ी खूबसूरती से बुना है। उन्होंने सस्पेंस और तीखे संवादों का ऐसा संतुलन रखा है कि दर्शक हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कहानी में पुलिस उस शातिर अपराधी के पीछे होती है।
फिल्म का 80-90 का नॉस्टैल्जिक माहौल बेहद बारीकी से रचा गया है, जो दर्शकों को उस दौर में ले जाता है, जब अपराध सुलझाने के लिए तकनीक नहीं, बल्कि तेज दिमाग और जमीन से जुड़ी मेहनत की जरूरत होती थी।
फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका शानदार अभिनय है। मनोज बाजपेयी इंस्पेक्टर जेंडे के किरदार में अपनी तीव्रता और सूक्ष्म हास्य लेकर आए हैं, जो हर दृश्य को जीवंत बनाता है।
जिम सर्भ ने चालाक और जटिल खलनायक की भूमिका को बखूबी निभाया है, जिससे उनके और बाजपेयी के बीच का टकराव दिमागी और रोमांचक बन गया है। सचिन खेडेकर, भालचंद्र कदम और गिरीजा ओक जैसे सहायक कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को भावनात्मक गहराई और हल्की-फुल्की गर्मजोशी देती है। ये किरदार कहानी में नयापन और इंसानी जुड़ाव लाते हैं, जिससे तनावपूर्ण माहौल भी संतुलित रहता है।
'इंस्पेक्टर जेंडे' अपनी शैलीगत विविधता के लिए अलग पहचान बनाती है। यह अपराध, सस्पेंस और हास्य को बिना भावनात्मक गहराई खोए सहजता से मिश्रित करती है। यह केवल एक रोमांचक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे पुलिसवाले की कहानी है, जिसका साहस, बुद्धि और दिल उसे तुरंत दर्शकों से जोड़ देता है। साफ-सुथरे हास्य और परिवार के लिए उपयुक्त कहानी के साथ, यह एक ऐसी सच्ची अपराध फिल्म है, जिसे सभी उम्र के लोग एक साथ देख सकते हैं।
'इंस्पेक्टर जेंडे' सिर्फ एक 'रोमांचक पीछा' भर नहीं है, यह एक अनसुने हीरो की कहानी है, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा, लेकिन अपने काम से असली फर्क पैदा किया।
रेटिंग :-3.5 स्टार