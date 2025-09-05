Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

Inspector Zende: ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ में दिखा एक्शन-इमोशन का डेडली कॉम्बिनेशन, मनोज बाजपेयी का जलवा बरकरार

Inspector Zende: मनोज बाजपेयी की ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ फिल्म देखने से पहले जान लीजिए फिल्म की कहानी में कितना है दम… पढ़िए फिल्म रिव्यू

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 05, 2025

Inspector Zende: Manoj Bajpayee
मनोज बाजपेयी की फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे' का पोस्टर (सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Inspector Zende: ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। इसमें एक्शन-इमोशन का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि नेटफ्लिक्स की यह नई फिल्म एक सच्चे अपराध की कहानी को नए तरीके से पेश करती है। इसमें एक ऐसे पुलिस अधिकारी की बहादुरी और हिम्मत दिखाई गई है, जिसने अपने समय के सबसे चालाक अपराधी को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनके साहस की कहानी कभी ज्यादा सुर्खियों में नहीं आई। यह फिल्म बहादुरी, हिम्मत और जिम्मेदारी को सलाम करती है। इसमें मनोज बाजपेयी मुख्य किरदार में हैं।

'इंस्पेक्टर जेंडे' की कहानी

'इंस्पेक्टर जेंडे' की कहानी असल में एक तेज-तर्रार चोर-पुलिस की दौड़ जैसी है, जो कॉमिक थ्रिलर अंदाज में पेश की गई है। यह फिल्म दर्शकों को लगातार बांधे रखती है, जहां इंसाफ और धोखे के बीच की यह जंग हर पल नया मोड़ लेती है।

ये भी पढ़ें

झुग्गी-झोपड़ी में रही बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस, सामने आई सच्चाई
बॉलीवुड
Lucknow Slum Area Divya Khossla

निर्देशक चिन्मय डी. मंडलकर ने कहानी को बड़ी खूबसूरती से बुना है। उन्होंने सस्पेंस और तीखे संवादों का ऐसा संतुलन रखा है कि दर्शक हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कहानी में पुलिस उस शातिर अपराधी के पीछे होती है।

फिल्म का 80-90 का नॉस्टैल्जिक माहौल बेहद बारीकी से रचा गया है, जो दर्शकों को उस दौर में ले जाता है, जब अपराध सुलझाने के लिए तकनीक नहीं, बल्कि तेज दिमाग और जमीन से जुड़ी मेहनत की जरूरत होती थी।

फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका शानदार अभिनय है। मनोज बाजपेयी इंस्पेक्टर जेंडे के किरदार में अपनी तीव्रता और सूक्ष्म हास्य लेकर आए हैं, जो हर दृश्य को जीवंत बनाता है।

जिम सर्भ ने चालाक और जटिल खलनायक की भूमिका को बखूबी निभाया है, जिससे उनके और बाजपेयी के बीच का टकराव दिमागी और रोमांचक बन गया है। सचिन खेडेकर, भालचंद्र कदम और गिरीजा ओक जैसे सहायक कलाकारों की मौजूदगी फिल्म को भावनात्मक गहराई और हल्की-फुल्की गर्मजोशी देती है। ये किरदार कहानी में नयापन और इंसानी जुड़ाव लाते हैं, जिससे तनावपूर्ण माहौल भी संतुलित रहता है।

फिल्म में अपराध-सस्पेंस जबरदस्त कॉम्बिनेशन

'इंस्पेक्टर जेंडे' अपनी शैलीगत विविधता के लिए अलग पहचान बनाती है। यह अपराध, सस्पेंस और हास्य को बिना भावनात्मक गहराई खोए सहजता से मिश्रित करती है। यह केवल एक रोमांचक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे पुलिसवाले की कहानी है, जिसका साहस, बुद्धि और दिल उसे तुरंत दर्शकों से जोड़ देता है। साफ-सुथरे हास्य और परिवार के लिए उपयुक्त कहानी के साथ, यह एक ऐसी सच्ची अपराध फिल्म है, जिसे सभी उम्र के लोग एक साथ देख सकते हैं।

'इंस्पेक्टर जेंडे' सिर्फ एक 'रोमांचक पीछा' भर नहीं है, यह एक अनसुने हीरो की कहानी है, जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा, लेकिन अपने काम से असली फर्क पैदा किया।
रेटिंग :-3.5 स्टार

ये भी पढ़ें

मुसीबत में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा, मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, लुक आउट नोटिस जारी
बॉलीवुड
Shilpa Shetty-Raj Kundra Fraud Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

05 Sept 2025 08:40 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / Inspector Zende: ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ में दिखा एक्शन-इमोशन का डेडली कॉम्बिनेशन, मनोज बाजपेयी का जलवा बरकरार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट