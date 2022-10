इस शख्स से शादी करने जा रही हैं लॉक अप फेम अंजलि अरोड़ा? दुल्हन के जोड़े में वायरल हो रही है तस्वीर

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और मॉडल अंजलि अरोड़ा ने कम समय में ही बड़ा नाम कमा लिया है। इनकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अब इनकी एक फोटोने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। इस फोटो में अंजलि लाल जोड़े में नजर आ रही है, जिसके चलके उनकी शादी के कयास तेज हो गए हैं।

‘कच्चा बादाम’ (Kacha Badam) गाने से लाइमलाट में आईं अंजलि अरोड़ा आज बड़ा नाम हैं। वो जो कुछ भी शेयर करती हैं, वो इंटरनेट पर मिनटों में वायरल हो जाता है। हाल ही में अंजलि अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि अंजलि अरोड़ा जल्द ही शादी करने वाली हैं। न फोटोज में अंजलि लाल जोड़े में नजर आ रही हैं।

