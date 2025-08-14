न एक्शन, न डायलॉग, फिर भी छाया प्रतीक गांधी का ये किरदार, ‘सारे जहां से अच्छा’ में क्या है ऐसा खास?

प्रतीक गांधी विष्णु शंकर नाम के एक जासूस का किरदार निभाएंगे, जो बंदूक की जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। प्रतीक का कहना है, "विष्णु वो हीरो नहीं है जो गन चलाए या स्टाइल मारते हुए डायलॉग बोले। वो ये मानता है कि जैसे ही आप बंदूक उठाते हैं, आप पहले ही हार चुके होते हैं।" बता दें कि प्रतीक के लिए विष्णु का किरदार निभाना आसान नहीं था। ये किरदार हमेशा अपने कर्तव्य और नैतिकता के बीच फंसा रहता है।

प्रतीक आगे बताते हैं कि, "वो ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन सोचता बहुत है। मुझे इस रोल में पूरी तरह डूबना पड़ा। अपना 100% देना पड़ा।" उन्होंने आगे ये भी कहा कि विष्णु का अकेलापन और उसकी अंदरूनी उलझन उसे और भी गंभीर बनाती है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां हर कदम सोच-समझकर उठाना पड़ता है।