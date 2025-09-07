सिर्फ रोमांस नहीं, बोल्डनेस की सारी हदें पार! ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म कर सकती है हैरान

OTT Romantic Movie: अगर आप ओटीटी पर रोमांचक फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म, जिसे देखने के बाद आप भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। प्यार, सस्पेंस और क्राइम को मिलाकर बनी ये फिल्म सिने प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करती है। इस फिल्म का नाम है 'डीप वॉटर'।
बता दें, 2022 में रिलीज होने वाली 'डीप वॉटर' एक एरोटीक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक एड्रियन लिन ने किया है, जिसमें हॉलीवुड स्टार बेन एफ्लेक और एना डी अर्मस लीड रोल में नजर आए थे, शुरुआत में कोविड-19 के कारण इस फिल्म की रिलीज में देरी हुई, जिसके बाद मेकर्स ने इसे ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला किया। साथ ही 'डीप वॉटर' का प्रीमियर 18 मार्च 2022 को हुलु ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुआ था। इसके अलावा ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी मौजूद है, जिसे दर्शक आसानी से देख सकते हैं।
फिल्म में विक और मिलिंडा का रिश्ता कई उतार-चढ़ावों से गुजरता है। मिलिंडा अपने पति के होते हुए भी दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने लगती है। एक दिन दोनों एक साथ एक पार्टी में जाते हैं। वहां मिलिंडा, जो नाम के एक आदमी के साथ बहुत समय बिताती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन विक चुप रहता है।
जब इतनी सारी चीजें एक साथ होती हैं, तो जाकर मिलिंडा को शक होता है कि उसका पति ही इन सभी हत्याओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन दोनों के बीच प्यार कम नहीं होता। आखिरकार मिलिंडा अपने बचपन के दोस्त टोनी से रिश्ता बना लेती है और विक को बताती है कि उसके साथ उसका पहला प्रेमी था। यह सुनकर विक मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और टोनी को भी मार देता है।
अब इतने सारे टर्न और ट्विस्ट से भरी ये फिल्म दर्शकों को बांधे रखती है। फिल्म में देखना ये होता है कि क्या हत्याओं के बाद विक पुलिस की गिरफ्त में आएगा? मिलिंडा ऐसा क्यों कर रही है? क्या वह वाकई विक से प्यार करती है? या कोई और वजह है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए ओटीटी पर 'डीप वॉटर' देख सकते है।