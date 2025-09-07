सिर्फ रोमांस नहीं, बोल्डनेस की सारी हदें पार! ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म कर सकती है हैरान

बता दें, 2022 में रिलीज होने वाली 'डीप वॉटर' एक एरोटीक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इस फिल्म का निर्देशन मशहूर निर्देशक एड्रियन लिन ने किया है, जिसमें हॉलीवुड स्टार बेन एफ्लेक और एना डी अर्मस लीड रोल में नजर आए थे, शुरुआत में कोविड-19 के कारण इस फिल्म की रिलीज में देरी हुई, जिसके बाद मेकर्स ने इसे ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला किया। साथ ही 'डीप वॉटर' का प्रीमियर 18 मार्च 2022 को हुलु ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुआ था। इसके अलावा ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी मौजूद है, जिसे दर्शक आसानी से देख सकते हैं।