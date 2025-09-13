Rise and Fall: गले में गमछा डाल पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा, आकृति संग लगाए जोरदार ठुमके

'राइज एंड फॉल' में कुल 16 कंटेस्टेंट हैं। इसमें टीवी और सोशल मीडिया से लेकर खेल और फिल्म जगत तक के लोग शामिल हैं। पवन सिंह के अलावा अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, अहाना कुमरा, धनश्री वर्मा, कुबेर सैत और अनाया बांगर जैसे नाम इस शो का हिस्सा हैं। यह शो एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होता है।