Rise and Fall: गले में गमछा डाल पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा, आकृति संग लगाए जोरदार ठुमके

Pawan Singh Dance Video: पवन सिंह का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वह अपने ही गाने पर जोरदार ठुमके लगाते दिखाई दे रहे हैं।

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 13, 2025

Pawan Singh Dance Video
पवन सिंह और आकृति नेगी (सोर्स: Rise and Fall Promo Video)

Rise and Fall Pawan Singh Video: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' से पवन सिंह का डांस वीडियो सामने आया है। वह गले में गमछा डालकर अपने से 14 साल छोटी 'हसीना' संग ठुमके लगाते नजर आए।

दरअसल शनिवार को मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर इस शो का एक नया प्रोमो जारी किया। जिसमें पवन सिंह अपने खास अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं। वह अपने हिट भोजपुरी गाने 'तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई' पर ठुमके लगाते दिखाई दे रहे हैं।

बता दें रियलिटी शो में एक्टर बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए हैं। वह लोगों को काफी एंटरटेन भी कर रहे हैं।

आकृति नेगी संग लगाए ठुमके

वीडियो में जैसे ही यह गाना बजता है, पवन सिंह मंच पर आते हैं और अपनी जबरदस्त एनर्जी और देसी स्टाइल में नाचने लगते हैं। उनके साथ आकृति नेगी भी ताल मिलाते हुए डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं।

बता दें 'तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई' गाने को पवन सिंह ने शिवानी सिंह के साथ गाया है। वहीं इसके बोल आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं और संगीत प्रियांशु सिंह ने तैयार किया है।

'राइज एंड फॉल' का यह प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पवन सिंह के फैंस इसे बार-बार देख रहे हैं।

इस प्रोमो के आगे होस्ट अशनीर ग्रोवर का गुस्सैल अंदाज देखने को मिलता है। वे सीधे-सीधे कंटेस्टेंट अरबाज पटेल पर भड़कते नजर आते हैं। अशनीर ने अरबाज को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कुछ लोग सिर्फ खंभे की तरह खड़े रहते हैं। ना काम के, ना काज के।

जब अरबाज ने कहा, "जो उखाड़ना है उखाड़ लो," तो अशनीर का पारा और चढ़ गया। वे साफतौर पर कहते हैं कि अगर कोई शो में बेवजह लड़ाई करेगा तो वे खुद बीच हफ्ते आकर उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे।

'राइज एंड फॉल' के बारे में

'राइज एंड फॉल' में कुल 16 कंटेस्टेंट हैं। इसमें टीवी और सोशल मीडिया से लेकर खेल और फिल्म जगत तक के लोग शामिल हैं। पवन सिंह के अलावा अर्जुन बिजलानी, कीकू शारदा, अहाना कुमरा, धनश्री वर्मा, कुबेर सैत और अनाया बांगर जैसे नाम इस शो का हिस्सा हैं। यह शो एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होता है।

Hindi News / Entertainment / OTT News / Rise and Fall: गले में गमछा डाल पवन सिंह ने उड़ाया गर्दा, आकृति संग लगाए जोरदार ठुमके

