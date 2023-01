आज रात 10 बजे शुरू होगा शार्क टैंक इंडिया सीजन 2, जानें कब और कहां देख पाएंगे शो

मशहूर बिजनेस रियल्टी शो 'शार्क टैंक इंडिया' के पहले सीजन ने टीवी पर धमाल मचाकर रख दिया था। दर्शकों की पसंद को देखते हुए अब इस हिट शो का दूसरा सीजन रिलीज किया गया है। मेकर्स ने शार्क टैंक इंडिया का नए सीजन का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि अब पूरा इंडिया बिजनेस की सही वैल्यू समझेगा।

Shark Tank India Season 2: When and where to watch, Everything you need to know