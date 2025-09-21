‘राइज एंड फॉल’ में शॉकिंग ट्विस्ट! आकृति ने लगाया अर्जुन बिजलानी पर गाली-गलौज का इल्जाम

Rise And Fall Latest Update: रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अर्जुन बिजलानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ड्रामे के बेताज बादशाह हैं! जनता के वोटों की बदौलत नॉमिनेशन के गड्ढे से तो निकल आए, लेकिन लेटेस्ट प्रोमो में उनका 'फायर-मोड' ऑन देख हर कोई हैरान! इस बार अर्जुन की टक्कर है बाली और आकृति से, और बात इतनी बढ़ी कि शो में बातों की चिंगारियां ही छूटने लगीं।