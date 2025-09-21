‘राइज एंड फॉल’ में शॉकिंग ट्विस्ट! आकृति ने लगाया अर्जुन बिजलानी पर गाली-गलौज का इल्जाम

Rise And Fall Latest Update: रियलिटी शो राइज एंड फॉल में अर्जुन बिजलानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो ड्रामे के बेताज बादशाह हैं! जनता के वोटों की बदौलत नॉमिनेशन के गड्ढे से तो निकल आए, लेकिन लेटेस्ट प्रोमो में उनका 'फायर-मोड' ऑन देख हर कोई हैरान! इस बार अर्जुन की टक्कर है बाली और आकृति से, और बात इतनी बढ़ी कि शो में बातों की चिंगारियां ही छूटने लगीं।
प्रोमो में अर्जुन का गुस्सा सातवें आसमान पर देखा जा सकता है। बाली को आड़े हाथों लेते हुए अर्जुन ने तंज कसा, "तेरी गेम मुझे कुछ जमी नहीं, बाली!" बाली भी कहां चुप रहने वाले? उसने जवाब देते हुए कहा कि कौन सी गेम भाई? मैं अपने रास्ते, अपनी मर्जी! तू कौन होता है मेरे गेम पर उंगली उठाने वाला? बस, फिर क्या था दोनों के बीच तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई।
तभी सीन में एंट्री होती है आकृति की, जो अर्जुन को आईना दिखाने से नहीं चूकीं। बिना लाग-लपेट के आकृति ने अर्जुन को लपेटा, "बस करो, अर्जुन! अपनी गलती मानने की आदत डालो। एक अच्छा काम करो, तो चार बातें सुनाने लगते हो!"
दोनों की बहस तब और ज्यादा बढ़ गई जब आकृति ने अर्जुन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आकृति ने विवाद में अर्जुन की पत्नी पर भी टिप्पणी की।
इसके बाद अर्जुन गुस्से में आकर कहते हैं, "बस बहुत हुआ। मेरी बीवी को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है।" यह कहकर वे गुस्से में कमरे से बाहर चले जाते हैं।
जनता के प्यार ने अर्जुन को तो बचा लिया, लेकिन बाली और आकृति के साथ ये जंग क्या नया रंग लाएगी? क्या अर्जुन का गुस्सा शो में उनकी गेम को और मजबूत करेगा, या फिर ये भिड़ंत ले डूबेगी उनकी साख? राइज एंड फॉल का ये ड्रामा तो बस शुरू हुआ है। ऐसे में अब आगे क्या होगा? ये देखना होगा।
बता दें शो में फिलहाल बाली, अहाना कुमरा, कुब्रा सैत, अनाया बांगर, आरुष भोला और आकृति नेगी वर्कर्स के रूप में दिख रहे हैं, जबकि अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण, अहाना कुमरा, कीकू शारदा, नयनदीप रक्षित और अरबाज पटेल रूलर बने हुए हैं।
यह शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे स्ट्रीम हो रहा है। इसे सोनी टीवी चैनल पर रात को 10:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है।