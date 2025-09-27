Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

OTT

काजोल की 28 साल पुरानी इस फिल्म की क्यों हो रही है चर्चा? लॉर्ड बॉबी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन?

Bobby Deol 'Gupt: The Hidden Truth' Film: बॉबी देओल की फिल्म 'गुप्त' का गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' 28 साल बाद फिर से चर्चा में है। इसकी वजह आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' है, जिसमें इस गाने का इस्तेमाल किया गया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 27, 2025

काजोल की 28 साल पुरानी इस फिल्म की क्यों हो रही है चर्चा? लॉर्ड बॉबी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन?
Bobby Deol 'Gupt: The Hidden Truth' Film (सोर्स: X)

Bobby Deol 'Gupt: The Hidden Truth' Film: इन दिनों आर्यन खान की नई वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की खूब चर्चा हो रही है। ये वेब सीरीज यंग लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। इस फिल्म में कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं। जिसमें बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल(Bobby Deol) का नाम भी शामिल है।

सोशल मीडिया पर इसके सीन और मीम्स लगातार वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस सीरीज की चर्चा केवल कंटेंट को लेकर नहीं हो रही, बल्कि इसके जरिए एक पुराने और सुपरहिट गाने की यादें भी ताजा हो गई हैं। इस वेब सीरीज में 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म जो जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है, हम बात कर रहे है 'गुप्त: द हिडन ट्रुथ' की, जिसका फेमस गाना 'दुनिया हसीनों का मेला' फिर से लोगों के बीच गूंज उठा है। 1997 में रिलीज हुए इस गाने में एक खास चेहरा था, भानू खान (Bhanu Khan)।

28 साल पुरानी इस फिल्म का गाना फिर से क्यों है चर्चाओं में

गाने में सफेद ड्रेस में नजर आईं भानू खान ने अपनी मौजूदगी से गाने को और भी ग्लैमरस बना दिया था। एक बार टेंडर के किरदार में उनका स्टाइल और फिर डांस फ्लोर पर उनके धमाकेदार मूव्स ने इस ट्रैक को यादगार बना दिया। भानू सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि बेहतरीन डांसर भी थीं, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में खास पहचान दिलाई।

बता दें कि उनके डांस नंबर्स की लिस्ट भी लंबी रही है। 1993 में आई 'दलाल' का सुपरहिट गाना 'गुंटूर गुंटूर', 1996 में 'राजा हिंदुस्तानी' का 'तेरे इश्क में नाचेंगे', संजय दत्त के साथ 'राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया' और 1995 की फिल्म 'सरहद' का गाना 'दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी' आज भी फैंस को याद हैं। इसी गाने में ब्लैक ड्रेस पहनकर डांस करने वाली दूसरी परफॉर्मर थीं महरू शेख, जिन्होंने आगे चलकर टीवी इंडस्ट्री में नाम कमाया। उन्होंने कई लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया और छोटे पर्दे की जानी-पहचानी एक्ट्रेस बन गईं।

वेब सीरीज में चौंकाने वाला ट्विस्ट

स्मार्ट VFX टेक्नोलॉजी गानों में (सोर्स: X)

बता दें कि आर्यन खान ने अपनी इस वेब सीरीज में दर्शकों को चौंकाने वाला ट्विस्ट दिया है। शो में मोना सिंह एक किरदार नीता सिंह निभा रही हैं। लेकिन इस गाने को रीक्रिएट करने के लिए स्मार्ट VFX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मोना सिंह के चेहरे की जगह भानू खान का चेहरा दिखाया गया। पहली बार जब दर्शकों ने ये सीक्वेंस देखा तो उन्हें झटका लगा, लेकिन फिर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। सोशल मीडिया पर फैंस ने भानू खान के डांस और उनकी मौजूदगी को याद करते हुए खूब रिएक्शन दिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

27 Sept 2025 10:57 am

Published on:

27 Sept 2025 10:56 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / काजोल की 28 साल पुरानी इस फिल्म की क्यों हो रही है चर्चा? लॉर्ड बॉबी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.