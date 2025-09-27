काजोल की 28 साल पुरानी इस फिल्म की क्यों हो रही है चर्चा? लॉर्ड बॉबी से इसका डायरेक्ट कनेक्शन?

बता दें कि उनके डांस नंबर्स की लिस्ट भी लंबी रही है। 1993 में आई 'दलाल' का सुपरहिट गाना 'गुंटूर गुंटूर', 1996 में 'राजा हिंदुस्तानी' का 'तेरे इश्क में नाचेंगे', संजय दत्त के साथ 'राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया' और 1995 की फिल्म 'सरहद' का गाना 'दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी' आज भी फैंस को याद हैं। इसी गाने में ब्लैक ड्रेस पहनकर डांस करने वाली दूसरी परफॉर्मर थीं महरू शेख, जिन्होंने आगे चलकर टीवी इंडस्ट्री में नाम कमाया। उन्होंने कई लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया और छोटे पर्दे की जानी-पहचानी एक्ट्रेस बन गईं।