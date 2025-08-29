रोमांस और मजेदार ट्विस्ट से भरपूर इस हफ्ते OTT पर रिलीज हुई ये 5 फिल्में और वेबसीरीज आपका वीकेंड बना देंगी

इस फिल्म का ट्रीटमेंट बर्फी के ट्रेजिक कॉमेडी टोन से थोड़ा मिलता-जुलता है। बता दें कि अनुराग बासु द्वारा निर्देशित फिल्म "मेट्रो इन दिनों" 29 अगस्त, 2025 यानी आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। यह फिल्म आधुनिक शहरी जीवन में प्यार, दिल टूटने और रिश्तों से जुड़ी आपस में गुंथी 4 कहानियों को दर्शाती है। आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फज़ल और फातिमा सना शेख जैसे कई सितारों से सजी यह फिल्म एक इमोशलन रोमांटिक ड्रामा है फिल्म है।