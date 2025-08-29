रोमांस और मजेदार ट्विस्ट से भरपूर इस हफ्ते OTT पर रिलीज हुई ये 5 फिल्में और वेबसीरीज आपका वीकेंड बना देंगी

OTT: अगर आप घर बैठे आराम से फिल्में और वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं, तो तैयार हो जाइए आपके लिए अगस्त के आखिरी हफ्ते में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। रोमांस, सस्पेंस और हॉरर से भरपूर ये फिल्में आपका भरपूर मनोरंजन करेंगी। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली कुछ खास फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में…
कश्मीरी गायिका राज बेगम की कहानी पर आधारित सीरीज 'सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज' 29 अगस्त को एमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। इस फिल्म में सबा आजाद लीड रोल में हैं। यह ड्रामा कश्मीर की पृष्ठभूमि में एक महिला की संघर्षपूर्ण और मार्मिक जर्नी को दिखाता है, जिसमें सिंगिंग उसकी ताकत और पहचान बनती है।
'द थर्सडे मर्डर क्लब' 28 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है। इस सीरीज की कहानी चार दोस्तों की है जो सालों तक काल्पनिक हत्याओं के बारे में सोचते और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वे खुद एक असली हत्या के मामले में फंस जाते हैं।
राजकुमार राव की एक्शन और रोमांस से भरपूर थ्रिलर 'मालिक', 26 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो चुकी है। पुलकित द्वारा निर्देशित है, जो गैंगस्टर की कहानी पर अधारित है।
फेमस वेब सीरीज 'हाफ सीए' अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है। 'हाफ सीए 2' 27 अगस्त से एमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम हो गया है। अहसास चन्ना की लीड रोल वाली ये सीरीज सीए बनने के रास्ते में छात्रों की पढ़ाई, आर्थिक मुश्किलों और इमोशनल चुनौतियों को दिखाती है।
इस फिल्म का ट्रीटमेंट बर्फी के ट्रेजिक कॉमेडी टोन से थोड़ा मिलता-जुलता है। बता दें कि अनुराग बासु द्वारा निर्देशित फिल्म "मेट्रो इन दिनों" 29 अगस्त, 2025 यानी आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। यह फिल्म आधुनिक शहरी जीवन में प्यार, दिल टूटने और रिश्तों से जुड़ी आपस में गुंथी 4 कहानियों को दर्शाती है। आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फज़ल और फातिमा सना शेख जैसे कई सितारों से सजी यह फिल्म एक इमोशलन रोमांटिक ड्रामा है फिल्म है।