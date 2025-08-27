सस्पेंस-थ्रिलर भरी इस कहानी में 70 मिनट बाद आता है एक खतरनाक ट्विस्ट, क्लाइमैक्स से दंग रह जाएंगे आप

'मारीसन' की कहानी शुरुआत में काफी सीधी-सादी लगती है। लेकिन 70 मिनट के बाद पूरी फिल्म पलट जाती है, कहानी में ऐसा मोड़ आता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और यही इस दमदार थ्रिलर फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। 'मारीसन' 22 अगस्त, 2025 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और तुरंत लोगों की पसंदीदा बन गई। सिर्फ कुछ ही घंटों में ये फिल्म नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी और अभी भी अपनी जगह बनाए हुए है। 'मारीसन' का निर्देशन सुधीश शंकर ने किया है। ये फिल्म टॉप पर है और नेटफ्लिक्स पर साउथ की भाषाओं के साथ हिंदी में भी मौजूद है।