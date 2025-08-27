सस्पेंस-थ्रिलर भरी इस कहानी में 70 मिनट बाद आता है एक खतरनाक ट्विस्ट, क्लाइमैक्स से दंग रह जाएंगे आप

OTT Movie: साल 2025 में रिलीज हुई एक फिल्म इन दिनों खूब चर्चा बटोर रही है। जिसने भी ये फिल्म देखी है, वो इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा। बता दें कि OTT पर आते ही ये फिल्म टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गई और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म का नाम है 'मारीसन' ये एक जबरदस्त तमिल थ्रिलर ड्रामा है, जिसमें फहाद फासिल और वडिवेलु मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी शुरू होती है दयालन (फहाद फासिल) नाम के एक चोर से, जो लोगों को ठगने और चोरी करने का काम करता है।
फिल्म के शुरू में दयालन को चोरी के आरोप में पुलिस पकड़ती है और चेतावनी देकर छोड़ देती है। लेकिन दयालन अपनी आदतों से मजबूर है और छूटते ही बाइक और मोबाइल चोरी कर लेता है। फिर उसकी नजर एक घर पर पड़ती है, जहां वो चोरी करने के इरादे से घुसता है। घर में उसकी मुलाकात वेलायुधम (वडिवेलु) नाम के एक बुजुर्ग से होती है, जिनका एक हाथ जंजीर से बंधा होता है। वेलायुधम दयालन को बताता है कि उसके बेटे ने उसके साथ ऐसा किया है, क्योंकि उसे भूलने की बीमारी है।
बता दें कि वेलायुधम, दयालन से कहता है कि अगर वो उसे घर से बाहर निकालने में मदद करेगा, तो उसे पैसे देगा और लालच में आकर दयालन ऐसा कर देता है, लेकिन ATM से पैसे निकालते वक्त उसे पता चलता है कि वेलायुधम के अकाउंट में 25 लाख रुपये हैं। फिर वो उसके पीछे पड़ जाता है।
'मारीसन' की कहानी शुरुआत में काफी सीधी-सादी लगती है। लेकिन 70 मिनट के बाद पूरी फिल्म पलट जाती है, कहानी में ऐसा मोड़ आता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और यही इस दमदार थ्रिलर फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। 'मारीसन' 22 अगस्त, 2025 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और तुरंत लोगों की पसंदीदा बन गई। सिर्फ कुछ ही घंटों में ये फिल्म नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी और अभी भी अपनी जगह बनाए हुए है। 'मारीसन' का निर्देशन सुधीश शंकर ने किया है। ये फिल्म टॉप पर है और नेटफ्लिक्स पर साउथ की भाषाओं के साथ हिंदी में भी मौजूद है।