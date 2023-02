विजय सेतुपति ने पैन इंडिया स्टार के रूप में पहचाने जाने पर जताई नाराजगी, कहा - मुझ पर इसका दबाव...

Vijay Sethupathi Got Upset: एक्टर विजय सेतुपति ने तमिल सिनेमा में दमदार परफॉर्मेंस देकर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। साउथ सिनेमा में उनकी गिनती बेहतरीन एक्टर्स में होती है। वह अब वेब सीरीज़ 'फर्जी' के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी एक्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने खुद को 'पैन इंडिया स्टार' कहलाने पर नाराजगी जताई है।

Vijay Sethupathi reacts on being called 'Pan-India star', says- 'No Sir, I am an actor'