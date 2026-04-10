O Romeo OTT Release: शाहिद-तृप्ति की ‘ओ रोमियो’ ने दी OTT पर दस्तक, इस प्लेटफॉर्म पर हुई रिलीज

O Romeo OTT Release: अगर आप क्राइम, सस्पेंस और विशाल भारद्वाज की डार्क कहानियों के शौकीन हैं, तो आपके लिए आज का दिन बेहद खास है। प्राइम वीडियो पर आज शाहिद कपूर की फिल्म ‘ओ रोमियो’ ग्लोबली रिलीज हो गई है। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म न सिर्फ अपने दमदार कलाकारों के कारण चर्चा में है, बल्कि इसकी कहानी आपको 90 के दशक के उस बॉम्बे में ले जाती है, जहां गोलियों की गूंज और वफादारी के बीच की लकीर बहुत धुंधली थी।