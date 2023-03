'गेम ऑफ थ्रोन्स' के फैंस के लिए झटका, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने लिया यह बड़ा फैसला

HBO content Discontinued on Disney+ Hotstar: ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इन-हाउस कंटेंट होता है और वो अपने प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिव कंटेंट की पेशकश करने के लिए अन्य स्टूडियोज के साथ पार्टनरशिप करते हैं। ओटीटी प्लेयर्स के पास आमतौर पर लाइसेंस वाला एग्रीमेंट होता है और इन्हें हर बार रिन्यू कराना पड़ता है। मगर दोनों प्रार्टियां एक दूसरे के साथ समझौता करने में असफल रहती हैं तो, दोनों को अपने रास्ते बदलने पड़ जाते हैं।

Watch Game of Thrones, The Last Of Us before its too late: HBO content to be discontinued on Disney+ Hotstar after March 31