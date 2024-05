OTT Web Series:  ओटीटी पर ये डरावनी फिल्में देखने के बाद पलकें झपकाने में भी लगेगा डर, देखें लिस्ट

ऑल ऑफ अस आर डेड (All Of Us Are Dead)

इस सीरीज में एक स्कूल की कहानी दिखाई गई है जहां जॉम्बी वायरस फैलने के बाद छात्र एक के बाद जॉम्बी बन जाते हैं। स्टूडेंट एक-एक करके जॉम्बी बनने लगते है। ये वेब सीरीज आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।



द अनइनवाइटेड (The Uninvited)



ये फिल्म एक हॉन्टेड हाउस पर बनी है। इस फिल्म में एक लड़की काफी समय बाद मानसिक अस्पताल से घर लौटती है तो उसके साथ बहुत कुछ डरावना होता है। इस फिल्म को देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ये फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।



कन्नमूची (Kannamuchi)

ये वेब सीरीज डरावनी सीरीज में से एक है। इस सीरीज में अकेली मां अपनी बहरी और गूंगी बेटी के साथ, बैंगलोर से चेन्नई आती है। दोनो एक अंधेरे और डरावने अपार्टमेंट में बस जाती है। इस अपार्टमेंट में कुछ दिनों बाद अजीब सी घटनाएं होने लग जाती हैं। इसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आप ये वेब सीरीज जी5 (Zee5) पर देख सकते हैं।