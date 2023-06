आर्मी की वजह से बढ़ सकती हैं इमरान खान की मुश्किलें, जल्द लिया जा सकता है एक्शन

आर्मी की वजह से बढ़ सकती हैं इमरान खान की मुश्किलें, जल्द लिया जा सकता है एक्शन

जयपुरPublished: Jun 05, 2023 06:30:22 pm Submitted by: Tanay Mishra

Imran Khan Could Get In More Trouble: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें जल्द ही और बढ़ सकती हैं। और इसकी वजह कोई और नहीं, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी ही होगी। पर कैसे? आइए जानते हैं।

Imran Khan could face trial in military court