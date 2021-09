असम की घटना पर पाकिस्तान में बवाल, इमरान सरकार ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया

नई दिल्ली।

असम के दरंग जिले में बीते 23 सितंबर को अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा को लेकर पाकिस्तान ने भारत से कड़ा एतराज जताया है। पाकिस्तान सरकार ने इस मुद्दे पर इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को तलब भी किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा है- पाकिस्तान की सरकार ने भारत के असम राज्य में हाल ही में मुसलमानों को निशाना बनाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। जहां पर राज्य के मुस्लिम निवासियों के खिलाफ क्रूर निष्कासन अभियान शुरू किया गया है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद पाकिस्तानी गृह मृत्री शेख रशीद ने असम का हवाला दिया है।

