पाकिस्तान की संसद क्यों अटकी ? क्या इमरान और शहबाज के ‘हितों का टकराव’ लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा है ?

Conflict of Interest in Pakistan Politics: पाकिस्तान में आतंकवाद, हिंसा और बाढ़ के बावजूद देश की संसद इन दिनों निर्णय लेने में ज्यों की त्यों अटकी हुई है। शहबाज शरीफ सरकार का कहना है कि इमरान समर्थक लोग देश में हालात खराब कर रहे हैं और अराजकता फैला रहे हैं, तो इमरान खान समर्थकों का कहना है कि शहबाज सरकार अपनी नाकामी का ठीकरा जेल में बंद इमरान खान पर फोड़ रही है।इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है देश के दो प्रमुख नेताओं इमरान खान और शहबाज शरीफ (Imran Shahbaz conflict) के बीच गहरे राजनीतिक और व्यावसायिक हितों का टकराव (political deadlock Pakistan)। इस टकराव ने लोकतंत्र की नींव (Pakistan democracy crisis) को कमजोर कर दिया है और उच्च और निम्न भेद की वजह से आम जनता का संसद पर से भरोसा कम होता जा रहा है। लोक नीति विशेषज्ञ आमिर जहांगीर के अनुसार, जब सत्ता में बैठे नेता और सांसद अपने निजी फायदे के लिए फैसले करते हैं, तो लोकतंत्र की सच्चाई खत्म हो जाती है। इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच सत्ता की होड़ के कारण नीतिगत निर्णयों में विलंब होता है और संसदीय कार्य बाधित हो जाते हैं। आमिर जहांगीर ने बताया कि इस स्थिति ने ना केवल राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाई है, बल्कि भ्रष्टाचार और पक्षपात को भी बढ़ावा दिया है।