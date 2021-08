Pakistan: कराची के केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 15 जिंदा जले

Massive Fire Broke Out At Chemical Factory In Karachi Pakistan: पाकिस्तान के कराची शहर स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 15 लोग जिंदा जल गए। जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।