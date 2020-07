Pakistan: PM Imran Khan के 7 सहयोगियों के पास दोहरी नागरिकता, विपक्ष ने खड़े किए सवाल

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इमरान सरकार ( Pakistan Imrna Khan Government ) एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है। इमरान खान के सहयोगियों को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उससे पाकिस्तान की सियासत ( Pakistan Politics ) गरमा गई है और विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है।

दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ( PM Imran Khan ) के सभी 20 विशेष सहायकों की संपत्ति और नागरिकताओं को सार्वजनिक कर दिया है। इसमें ये पता चला है कि प्रधानमंत्री के सात सहायकों के पास या तो दोहरी नागरिकता ( Dual Citizenship ) या किसी दूसरे देश में स्थायी निवास का अधिकार है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सभी की संपत्ति और नागरिकता का विवरण कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट ( Cabinet Division website ) पर डाला गया है। सूचना मंत्री शिबली फराज ( Information Minister Shibli Faraj ) ने शनिवार को ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री इमरान खान के निर्देश पर जानकारी सार्वजनिक की गई है।

इस सूची में वित्त और राजस्व मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार अब्दुल हफीज शेख ( Advisor to Prime Minister Abdul Hafeez Sheikh ) और वाणिज्य व निवेश पर प्रधानमंत्री के सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद ( Advisor to the Prime Minister Abdul Razak Dawood ) शामिल नहीं हैं। यह कदम बढ़ती आलोचना और प्रधानमंत्री के करीबी लोगों की संपत्ति की घोषणा करने के दबाव के बीच उठाया गया है।

इन सात में सैयद जुल्फिकार बुखारी (ब्रिटेन), नदीम अफजल गोंडल (कनाडा), नदीम बाबर (अमरीका), मोईद वसीम युसुफ (अमरीका), शहजाद सैयद कासिम (अमरीका) और तानिया एद्रस (जन्म से कनाडाई और सिंगापुर में स्थायी निवास का अधिकार) हैं। उधर, राजनीतिक संचार पर प्रधानमंत्री के सहयोगी शहबाज गिल ( Shahbaz Gill ) के पास ग्रीन कार्ड है।

बता दें कि कैबिनेट डिवीजन ने गैर-निर्वाचित सलाहकारों की सभी जानकारियां भी साझा की हैं, जिसमें पता चला है कि बाबर की पाकिस्तान में 31 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसके अलावा अमरीका ( America ) में भी उनकी 31 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। उनकी व्यापार पूंजी 2.15 अरब रुपये से अधिक है।