Pakistan: विपक्षी नेता शहबाज ने पीएम इमरान पर ठोका 10 अरब के मानहानि का केस, बोले- रोजाना हो सुनवाई

लाहौर। पाकिस्तान में लगातार सियासी उथल-पुथल जारी है और इमरान खान की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। विपक्ष लगातार इमरान खान पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है।

पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसकी सुनवाई रोजाना करने की अपली कोर्ट से की है। शहबाज शरीफ ने 2017 में इमरान खान के खिलाफ मानहानि का केस करते हुए 10 अरब रुपये मुआवजे की मांग की थी।

शहबाज शरीफ ने शनिवार को इस संबंध में एक ट्वीट करते हुए फिर से इमरान खान पर निशाना साधा है। शहबाज ने लिखा 'मैंने इमरान के खिलाफ 10 अरब रुपये की मानहानि का दावा किया है। सार्वजनिक तौर पर मेरी छवि खराब करने के लिए इमरान सरासर झूठ बोलते रहे हैं। अब तक की सुनवाई में इमरान की ओर से 33 बार स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। इमरान तीन साल बीत जाने के बाद भी कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं कर पाए हैं।'

In a defamation case that I filed against Imran Khan for his blatant lies of offering him Rs. 10 billion, he has sought 33 deferments so far. I have petitioned the court to hear the case on daily basis. IK failed to submit his written reply to the court despite passage of 3 years