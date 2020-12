पाकिस्तानी डॉक्टर का दावा, 'पॉपकॉर्न खाने से बढ़ती है इम्युनिटी', सोशल मीडिया पर भारतीयों ने दिया मजेदार जवाब

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के नेताओं और मंत्रियों को आपने अक्सर अजीबोगरीब बयान देते हुए सुना होगा। पाकिस्तान सरकार में शामिल एक महिला नेता ने कोविड 19 ( Coronavirus ) का फुलफॉर्म बताया था, जिसको लेकर उनकी काफी किरकिरी और जगहंसाई हुई थी।

अब पाकिस्तान के एक डॉक्टर का कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) के संबंध में एक बयान सामने आया है। डॉक्टर का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय नागरिक सोशल मीडिया पर काफी मौज ले रहे हैं।

Corona के नए स्ट्रेन ने बढ़ाई मुश्किल, 'कोविड साइकोसिस' जैसी बीमारी के शिकार हो रहे कई संक्रमित

दरअसल, कोरोना के इलाज को लेकर अलग-अलग लोगों व चिकित्सकों द्वारा तरह-तहर के दावे किए जा रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए इम्युन सिस्टम ( Boosts Immunity ) को मजबूत करने की बात कही जा रही है। इसमें से कुछ अटपटे होते हैं तो कुछ सार्थक भी नजर आते हैं। इन सबके बीच पाकिस्तान के एक डॉक्टर शाहिद मसूद ने दावा किया है कि पॉपकॉर्न (मक्का का लावा) खाने से नए कोरोना वायरस के खिलाफ इम्युनिटी बढ़ती है।

Covidiot wisdom: Eat popcorn and increase immunity against the new coronavirus.🍿 pic.twitter.com/i4vqcpuj2N