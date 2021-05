अमरीका ने NASA के मंगल 2020 हेलीकॉप्टर मिशन में योगदान के लिए पाकिस्तानी इंजीनियर को दी मान्यता

वाशिंगटन। पाकिस्तान अक्सर दुनियाभर में होने वाली आतंकी गतिविधियों से संबंधित खबरों को लेकर चर्चा में बना रहता है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक खुशी की खबर सामने आई है। दरअसल, अमरीका ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल 2020 हेलीकॉप्टर मिशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर योगदान देने को लेकर पाकिस्तानी इंजीनियर को मान्यता दी है।

अमरीका ने बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मिशन में योगदान देने के लिए पाकिस्तान के अहमद अवैस को मान्यता दी है। बता दें, नासा के मंगल 2020 हेलीकॉप्टर मिशन को इनजेनिटी हेलीकॉप्टर के रूप में भी जाना जाता है।

इस संबंध में इस्लामाबाद स्थित अमरीकी दूतावास ने एक ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। अमरीकी दूतावास ने ट्वीट करते हुए लिखा "पाकिस्तानी डेवलपर्स वास्तव में दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। क्या आप एक पाकिस्तानी पुरस्कार विजेता ओपन-सोर्स इंजीनियर अहमद अवैस को जानते हैं, जिन्होंने मार्स 2020 हेलीकॉप्टर मिशन के लिए सॉफ्टवेयर में योगदान दिया, जिसे नासा के इनजेनिटी हेलीकॉप्टर के रूप में भी जाना जाता है?"

मालूम हो कि अभी हाल ही में अप्रैल में अहमद अवैस को Gold GitHub Stars अवार्ड मिला है, जो कि संपूर्ण प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। TechJuice की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें दुनिया भर के 60 मिलियन डेवलपर्स में से चुना गया है।

Pakistani developers are truly making their mark in the world. #DidYouKnow Ahmad Awais ( @MrAhmadAwais ), a Pakistani award-winning open-source engineer, contributed code to the software for the Mars 2020 helicopter mission, also known as NASA’s Ingenuity Helicopter? pic.twitter.com/RD3nDUY3Ig

Humbled — I just got the gold @GitHub Stars Award 🎉



Woah! Can't stop starring at this remarkable thing.



It feels great to be recognized for my open-source work. Spent over a decade building & helping the FOSS developers community.



Thank you, everyone, who made it possible. pic.twitter.com/EtijB42USa