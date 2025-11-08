राजस्थान में यहां 112KM के दायरे में बनेगा नया मार्ग, 5 गांवों को बाईपास-अंडरपास और इस रेलवे क्रॉसिंग पर मिलेगी ओवरब्रिज की सौगात

रोहट से आहोर के बीच 82 किलोमीटर दायरे में भाद्राजून, आहोर दो जगह बाईपास बनाए जाने हैं। ताकि ट्रेफिक रिलिफ मिल सके और पेड़ों की कटाई से भी बचा जा सके। जालोर तक मार्ग का हिस्सा नेशनल हाइवे के अधीन है। इसलिए बागरा तक 30 किमी बाईपास के रूट में भी बदलाव किया है। जिसके तहत आहोर से भैंसवाड़ा, ऊण, राजनवाड़ी, धवला, नारणावास होते हुए बागरा तक यह बाईपास बनेगा। धवला, नारणावास और बागरा में भी बाईपास बनाए जाएंगे। इस रूट को ही फिजिबल माना जा रहा है।