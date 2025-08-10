नाराज राठौड़ बोले, आप लोगों की मीटिंग जयपुर बुलाकर लेनी होगी...

पाली। भाजपा का कार्यालय शहर के पांच मौखा पुलिया पर बनाया गया है। उसका जायजा लेने रविवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे। वहां उन्होने नगर निगम, यूआइटी और सिंचाई विभाग आदि के अधिकारियों को बुलवाया। नगर निगम, यूआइटी के अधिकारी तुरंत पहुंच गए, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियाें ने अपनी जगह अकाउंटेंट को भेज दिया। उससे प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने जानकारी मांगी तो वह बोला मुझे इस पता नहीं है। मैं तो अकाउंटेंट हूं। इस पर राठौड़ नाराज हुए और सिंचाई विभाग के अधिकारी को फोन पर कहा आपने जिनको यहां भेजा है। उनको निर्माण के संबंध में किसी तरह की जानकारी नहीं है। इनको यहां भेजा क्यों भेजा? आप लोगों की मीटिंग तो जयपुर बुलाकर लेनी पड़ेगी। इसके बाद भी सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां नहीं आए।
पाली के पांच मौखा पुलिया के पास 2 साल में 6 करोड़ की लागत से भाजपा कार्यालय बना है। इसके उद्घाटन की चर्चा अब होने लगी है। इसी के चलते प्रदेशाध्यक्ष ने भवन का जायजा लिया। भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी ने बताया कि 2 हजार मीटर भूमि भाजपा कार्यालय बनाया गया है। यह जमीन नगर परिषद से 1 करोड़ 60 लाख में खरीदी गई थी।
प्रदेशाध्क्ष राठौड़ ने पांच मौखा पुलिया से डम्पिंग यार्ड को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस गंदगी के कारण आस-पास निवास करने वालों के स्वास्थ्य से खिलावाड़ हो रहा है। कचरा लोर्डिया तालाब में जाता है। वह पानी सिटी टैंक में जाता है और शहर में पेयजल के रूप में सप्लाई होता है। ऐसा गंदा हम शहरवासियों को कैसे पिला सकते हैं।
उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को पांच मौखा पुलिया को ठीक करने को कहा। जिससे अधिक पानी ओवरफ्लो से डायवर्ट किया जा सके। पुल को ऊंचा उठाने की संभावना तलाशने के साथ ही नाले के साइडों में दीवार बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पानी की निकासी बेहतर करने के लिए प्लान बनाने को कहा। वे बोले, इसके लिए राशि चाहिए तो राज्य सरकार देंगी। हम व्यवस्था करेंगे। इस दौरान पूर्व सभापति महेन्द्र बोहरा, पूर्व उप सभापति मूलसिंह भाटी, पूर्व प्रधान श्रवण बंजारा, गिरधारीसिंह मंडली, भाजपा प्रवक्ता तिलोक चौधरी, रुपेश दाधिच, विकास बुबकिया आदि मौजूद रहे।