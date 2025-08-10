नाराज राठौड़ बोले, आप लोगों की मीटिंग जयपुर बुलाकर लेनी होगी...

पाली। भाजपा का कार्यालय शहर के पांच मौखा पुलिया पर बनाया गया है। उसका जायजा लेने रविवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे। वहां उन्होने नगर निगम, यूआइटी और सिंचाई विभाग आदि के अधिकारियों को बुलवाया। नगर निगम, यूआइटी के अधिकारी तुरंत पहुंच गए, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियाें ने अपनी जगह अकाउंटेंट को भेज दिया। उससे प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने जानकारी मांगी तो वह बोला मुझे इस पता नहीं है। मैं तो अकाउंटेंट हूं। इस पर राठौड़ नाराज हुए और सिंचाई विभाग के अधिकारी को फोन पर कहा आपने जिनको यहां भेजा है। उनको निर्माण के संबंध में किसी तरह की जानकारी नहीं है। इनको यहां भेजा क्यों भेजा? आप लोगों की मीटिंग तो जयपुर बुलाकर लेनी पड़ेगी। इसके बाद भी सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां नहीं आए।