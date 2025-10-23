Pali: राजकीय सम्मान के साथ हुआ ASI का अंतिम संस्कार, 13 साल के बेटे ने रोते-रोते दी मुखाग्नि, नवंबर में होनी थी बेटी की सगाई

फोटो: पत्रिका
ASI Champalal Funeral With State Honors: पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के गुंदोज चौकी प्रभारी को मंगलवार दोपहर को एक बाइक चालक ने टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार दंपती भी घायल हो गए।
पुलिस ने मृतक एएसआई का बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। इसके बाद उनकी निकाली बैकंठी में पुलिस अधिकारी, जवानों के साथ शहरवासी शामिल हुए। हिन्दू सेवा मंडल में अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू, एएसपी विपिन शर्मा सहित पुलिस अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। इस दौरान पुलिस जवानों ने शोक गार्ड ऑफ ऑनर देकर 3 राउंड फायर कर सलामी दी।
पुलिस अधीक्षक सिधू ने बताया कि मंगलवार दोपहर रेपड़ावास गांव हाल सुंदर नगर निवासी गुंदोज चौकी प्रभारी चंपालाल प्रजापत पुत्र झालाराम प्रजापत मंगलवार को ड्यूटी के दौरान पाली-सुमेरपुर हाईवे स्थित चौकी के निकट तैनात थे। इस दौरान आबूरोड की तरफ से मारवाड़ जंक्शन की तरफ जा रहे मारवाड़ जंक्शन हाल आबूरोड निवासी बाइक सवार सुखाराम (65) पुत्र रामलाल रेगर जो अपनी पत्नी धर्मीदेवी (62) को बाइक पर बिठाकर मारवाड़ की तरफ जा रहा था।
लापरवाही से बाइक चलाते हुए उसने एएसआई चंपालाल प्रजापत को टक्कर मार दी। जिससे वो सिर के बल नीचे गिरकर घायल हो गए। उनके सिर से खून निकलने लगा। वहां तैनात अन्य पुलिस कर्मी उन्हें बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक एएसआई के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग दंपती भी घायल हो गए। दोनों को पहले गुंदोज अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बांगड़ अस्पताल लाया।
एएसआई के निवास स्थान सुंदर नगर से दोपहर एक बजे अंतिम यात्रा रवाना हुई। जिसमें मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों व पुलिस अधिकारियों व जवानों के साथ बड़ी संया में शहरवासी शामिल हुए।
बैकुंठी के पाली पंचायत समिति के सामने हिन्दू सेवा मंडल स्थित श्मशान घाट पहुंचने के बाद केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपीन शर्मा, ग्रामीण सीओ रतनाराम देवासी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख सहित कई पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों के साथ पुलिस जवानों व शहरवासियों ने पुष्पचक्र व मालाएं अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी। इससे पहले विधायक भीमराज भाटी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष हकीम भाई, पूर्व पार्षद मेहबूब टी ने उनके निवास पर जाकर अंतिम दर्शन किए।
करीब 3 साल पहले सदर थाने में ड्यूटी के दौरान मृतक एएसआई चपालाल प्रजापत ने आकेली रामकरण (23) को बाढ़ के पानी में डूबने से बचाया था। रामकरण पेड़ पकड़कर लगभग पांच घंटे पानी में फंसा रहा। रात करीब एक बजे एएसआई चपालाल अपनी कमर में रस्सा बांधकर पानी में उतरे और रामकरण को सुरक्षित बाहर लाए।
एएसआई के साहस और त्याग की वजह से रामकरण की जान बच गई। जब उन्होंने एएसआई चपालाल के देहांत की खबर सुनी, तो भाई के साथ अंतिम यात्रा में पहुंचे और आंसू भर आंखों से कहा कि अगर उस दिन चपालाल नहीं होते तो शायद वह आज इस दुनिया में नहीं होते।
एएसआई के दो बच्चे हैं। बेटी रिंकू, जो बीए फाइनल में पढ़ रही है, और बेटा भवानी, जो आठवीं कक्षा में है। रिंकू की सगाई पहले से तय थी और 4 नवंबर को सगाई पक्की करने के साथ भजन संध्या होनी थी। परिवार इस खुशी के मौके की तैयारियों में जुटा था, लेकिन अचानक हुए हादसे ने सभी को शोक में डुबो दिया।
हिन्दू सेवा मंडल के श्मशान घाट में मृतक एएसआई के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी बेटी रिंकू (21) व बेटे भवानी (13) ने बिलखते हुए पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां मौजूद हर सस की आंख नम हो गई।
