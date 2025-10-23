Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali: राजकीय सम्मान के साथ हुआ ASI का अंतिम संस्कार, 13 साल के बेटे ने रोते-रोते दी मुखाग्नि, नवंबर में होनी थी बेटी की सगाई

Rajasthan News: एएसआई के दो बच्चे हैं। बेटी रिंकू, जो बीए फाइनल में पढ़ रही है, और बेटा भवानी, जो आठवीं कक्षा में है। रिंकू की सगाई पहले से तय थी और 4 नवंबर को सगाई पक्की करने के साथ भजन संध्या होनी थी।

4 min read

पाली

image

Akshita Deora

Oct 23, 2025

फोटो: पत्रिका

ASI Champalal Funeral With State Honors: पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के गुंदोज चौकी प्रभारी को मंगलवार दोपहर को एक बाइक चालक ने टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार दंपती भी घायल हो गए।

पुलिस ने मृतक एएसआई का बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। इसके बाद उनकी निकाली बैकंठी में पुलिस अधिकारी, जवानों के साथ शहरवासी शामिल हुए। हिन्दू सेवा मंडल में अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू, एएसपी विपिन शर्मा सहित पुलिस अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। इस दौरान पुलिस जवानों ने शोक गार्ड ऑफ ऑनर देकर 3 राउंड फायर कर सलामी दी।

पुलिस अधीक्षक सिधू ने बताया कि मंगलवार दोपहर रेपड़ावास गांव हाल सुंदर नगर निवासी गुंदोज चौकी प्रभारी चंपालाल प्रजापत पुत्र झालाराम प्रजापत मंगलवार को ड्यूटी के दौरान पाली-सुमेरपुर हाईवे स्थित चौकी के निकट तैनात थे। इस दौरान आबूरोड की तरफ से मारवाड़ जंक्शन की तरफ जा रहे मारवाड़ जंक्शन हाल आबूरोड निवासी बाइक सवार सुखाराम (65) पुत्र रामलाल रेगर जो अपनी पत्नी धर्मीदेवी (62) को बाइक पर बिठाकर मारवाड़ की तरफ जा रहा था।

लापरवाही से बाइक चलाते हुए उसने एएसआई चंपालाल प्रजापत को टक्कर मार दी। जिससे वो सिर के बल नीचे गिरकर घायल हो गए। उनके सिर से खून निकलने लगा। वहां तैनात अन्य पुलिस कर्मी उन्हें बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक एएसआई के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग दंपती भी घायल हो गए। दोनों को पहले गुंदोज अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बांगड़ अस्पताल लाया।

अंतिम यात्रा में उमड़े शहरवासी

एएसआई के निवास स्थान सुंदर नगर से दोपहर एक बजे अंतिम यात्रा रवाना हुई। जिसमें मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों व पुलिस अधिकारियों व जवानों के साथ बड़ी संया में शहरवासी शामिल हुए।

बैकुंठी के पाली पंचायत समिति के सामने हिन्दू सेवा मंडल स्थित श्मशान घाट पहुंचने के बाद केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपीन शर्मा, ग्रामीण सीओ रतनाराम देवासी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख सहित कई पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों के साथ पुलिस जवानों व शहरवासियों ने पुष्पचक्र व मालाएं अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी। इससे पहले विधायक भीमराज भाटी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष हकीम भाई, पूर्व पार्षद मेहबूब टी ने उनके निवास पर जाकर अंतिम दर्शन किए।

जिसकी जान बचाई वह भी पहुंचा

करीब 3 साल पहले सदर थाने में ड्यूटी के दौरान मृतक एएसआई चपालाल प्रजापत ने आकेली रामकरण (23) को बाढ़ के पानी में डूबने से बचाया था। रामकरण पेड़ पकड़कर लगभग पांच घंटे पानी में फंसा रहा। रात करीब एक बजे एएसआई चपालाल अपनी कमर में रस्सा बांधकर पानी में उतरे और रामकरण को सुरक्षित बाहर लाए।

एएसआई के साहस और त्याग की वजह से रामकरण की जान बच गई। जब उन्होंने एएसआई चपालाल के देहांत की खबर सुनी, तो भाई के साथ अंतिम यात्रा में पहुंचे और आंसू भर आंखों से कहा कि अगर उस दिन चपालाल नहीं होते तो शायद वह आज इस दुनिया में नहीं होते।

घर में बेटी की सगाई की तैयारियां चल रही थीं

एएसआई के दो बच्चे हैं। बेटी रिंकू, जो बीए फाइनल में पढ़ रही है, और बेटा भवानी, जो आठवीं कक्षा में है। रिंकू की सगाई पहले से तय थी और 4 नवंबर को सगाई पक्की करने के साथ भजन संध्या होनी थी। परिवार इस खुशी के मौके की तैयारियों में जुटा था, लेकिन अचानक हुए हादसे ने सभी को शोक में डुबो दिया।

13 साल के बेटे ने दी पिता को मुखाग्नि

हिन्दू सेवा मंडल के श्मशान घाट में मृतक एएसआई के अंतिम संस्कार के दौरान उनकी बेटी रिंकू (21) व बेटे भवानी (13) ने बिलखते हुए पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां मौजूद हर सस की आंख नम हो गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : पति के निधन के बाद जयपुर की राजश्री पारीक बनी RAS, WD कैटेगरी में किया टॉप, पढ़ें ये सक्सेस स्टोरी
जयपुर
Jaipur Rajshree Pareek became a RAS husband death WD category top read this success story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2025 12:26 pm

Published on:

23 Oct 2025 12:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali: राजकीय सम्मान के साथ हुआ ASI का अंतिम संस्कार, 13 साल के बेटे ने रोते-रोते दी मुखाग्नि, नवंबर में होनी थी बेटी की सगाई

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाली में निजी बस से महिला का बैग चोरी, लाखों रुपए का सोना-35 हजार कैश गायब, पुलिस ने शुरू की जांच

bag stolen from private bus in Pali
पाली

Pali News: बांध में डूबने से नानी-दोहिते की मौत, भैंस को पानी पिलाते समय हुआ हादसा

death due to drowning
पाली

Rajasthan Accident: मातम में बदली दिवाली की खुशियां, बाइक की टक्कर से ASI की मौत, परिवार में कोहराम

ASI dies in Pali
पाली

मातम में बदली त्योहार की खुशियां, पाली में 39 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी, मां से मिलने आया था बेटा

Suicide in Pali
पाली

Rajasthan Crime: शराब के लिए रुपए नहीं दिए तो बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई वारदात

youth assault case
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.