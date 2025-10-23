Pali: राजकीय सम्मान के साथ हुआ ASI का अंतिम संस्कार, 13 साल के बेटे ने रोते-रोते दी मुखाग्नि, नवंबर में होनी थी बेटी की सगाई

लापरवाही से बाइक चलाते हुए उसने एएसआई चंपालाल प्रजापत को टक्कर मार दी। जिससे वो सिर के बल नीचे गिरकर घायल हो गए। उनके सिर से खून निकलने लगा। वहां तैनात अन्य पुलिस कर्मी उन्हें बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक एएसआई के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग दंपती भी घायल हो गए। दोनों को पहले गुंदोज अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बांगड़ अस्पताल लाया।