पाली में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ बोले: ट्रंप की चौधराहट खतरे में, अंधाधुन कर रहे आत्मघाती निर्णय

पाली। अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप दुनिया में चौधराहट करना चाहते है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व जिस तरह से निखरकर आया है। उनको कई देशों ने अपने राष्ट्र का सर्वोच्च समान दिया है। उससे ट्रंप को भय सता रहा है। उसे अपनी चौधराहट की कुर्सी हिलती दिख रही है। इसी कारण वह अंधाधुन आत्मघाती निर्णय कर रहे हैं। यह बात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को पत्रिका से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बावजूद हम संभल जाएंगे