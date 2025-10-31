Pali: एक साथ बुझ गए घर के दो चिराग… मुखाग्नि देने में पिता के कांपे हाथ, एक ही चिता पर दोनों बेटों का हुआ अंतिम संस्कार

मनीष और बाबूलाल ने कुछ साल पहले मिलकर सादड़ी बस स्टैंड पर 'बाबू डेयरी' के नाम से डेयरी की दुकान शुरू की थी। गुरुवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे मनीष दही जमाने के लिए बॉयलर में दूध गर्म कर रहा था, तभी अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गया। छोटे भाई को तड़पता देख बाबूलाल उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वह भी उसी करंट की चपेट में आ गया। चंद सेकंड में दोनों भाइयों की जिंदगी थम गई।