सिम शुरू हुए बिना बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को थमाया था बिल, अब 6 प्रतिशत ब्याज के साथ BSNL लौटाएगा पैसा

सिम शुरू हुए बिना बीएसएनएल की ओर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और तत्कालीन उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ को दिए गए एक लाख से अ​धिक के बिल मामले में 9 वर्ष बाद अब उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

kamlesh sharma

Nov 16, 2025

madan rathore

फाइल फोटो पत्रिका

पाली। सिम शुरू हुए बिना बीएसएनएल की ओर से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और तत्कालीन उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ को दिए गए एक लाख से अ​धिक के बिल मामले में 9 वर्ष बाद अब उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है। आयोग ने बीएसएनएल को 6 प्रतिशत ब्याज के साथ पैसे लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही लापरवाही बरतने पर महाप्रबंधक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

लंदन यात्रा के लिए खरीदा था सिम

मदन राठौड़ ने वर्ष 2016 में लंदन की राजनीतिक यात्रा के लिए इंटरनेशनल रोमिंग सुविधा लेने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से सिम कार्ड खरीदा था, लेकिन वह चालू ही नहीं हुआ। इसके बावजूद बीएसएनएल ने उन्हें 1 लाख 9 हजार 654 रुपए का बिल थमा दिया।

राठौड़ ने बिल मिलने पर जनवरी 2017 में राशि जमा करा दी, इसके बाद जून 2017 में अ​धिवक्ता मनीष ओझा के माध्यम से पाली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में बीएसएनएल के खिलाफ परिवाद दर्ज किया।

सुनवाई बाद आयोग ने आदेश दिया कि बीएसएनएल राठौड़ को 1 लाख 8 हजार 540 रुपए की राशि 9 जून 2018 से 6 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए। इसके अलावा आयोग ने 30 हजार रुपए मानसिक क्षति और परिवाद व्यय के देने के आदेश दिए हैं।

Published on:

16 Nov 2025 09:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / सिम शुरू हुए बिना बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को थमाया था बिल, अब 6 प्रतिशत ब्याज के साथ BSNL लौटाएगा पैसा

