पाली

Jobs: सीधी भर्ती के लिए 25 नवंबर को राजस्थान में यहां लगेगा रोजगार शिविर, इतनी कंपनियां करेंगी हायरिंग

Direct Recruitment: रोजगार कार्यालय की ओर से जिला प्रशासन के तत्वावधान में 25 नवंबर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बांगड़ महाविद्यालय मैदान में रोजगार एवं मार्गदर्शन सहायता शिविर आयोजित होगा।

पाली

image

Akshita Deora

Nov 21, 2025

Job placement camp

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rojgar Shivir 2025: राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आने वाला है। पाली जिले में 25 नवंबर को सीधी भर्ती के लिए बड़ा रोजगार और मार्गदर्शन सहायता शिविर आयोजित किया जा रहा है।

इस शिविर में विभिन्न कंपनियों द्वारा ऑन-स्पॉट चयन किया जाएगा। जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने की तैयारी कर रहे हैं।

यहां लगेगा रोजगार शिविर

पाली जिला रोजगार कार्यालय के अनुसार यह रोजगार शिविर 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बांगड़ महाविद्यालय के मैदान में आयोजित होगा। यह शिविर युवाओं को एक ही स्थान पर कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलने और अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाने का अवसर प्रदान करेगा।

जिला रोजगार अधिकारी मनीष थोरी ने बताया कि इस शिविर में 10 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेने वाली हैं जो विभिन्न पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को सीधे चयनित करेंगी।

अलग-अलग पोस्ट पर होगी भर्ती

आयोजन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार शिविर में आने वाली कंपनियों के माध्यम से युवाओं को बिक्री, मार्केटिंग, तकनीकी पद, हेल्पर, सुपरवाइजर, बैक-ऑफिस, सिक्योरिटी गार्ड, ऑपरेटर सहित कई क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे। कई कंपनियां 10वीं, 12वीं पास उम्मीदवारों को भी मौके देने वाली हैं जबकि कुछ पदों के लिए स्नातक या तकनीकी योग्यता की आवश्यकता होगी। कंपनियों की ओर से युवाओं का ऑन-द-स्पॉट इंटरव्यू लिया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया समझा दी जाएगी।

