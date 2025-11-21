Jobs: सीधी भर्ती के लिए 25 नवंबर को राजस्थान में यहां लगेगा रोजगार शिविर, इतनी कंपनियां करेंगी हायरिंग

आयोजन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार शिविर में आने वाली कंपनियों के माध्यम से युवाओं को बिक्री, मार्केटिंग, तकनीकी पद, हेल्पर, सुपरवाइजर, बैक-ऑफिस, सिक्योरिटी गार्ड, ऑपरेटर सहित कई क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे। कई कंपनियां 10वीं, 12वीं पास उम्मीदवारों को भी मौके देने वाली हैं जबकि कुछ पदों के लिए स्नातक या तकनीकी योग्यता की आवश्यकता होगी। कंपनियों की ओर से युवाओं का ऑन-द-स्पॉट इंटरव्यू लिया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को आगे की प्रक्रिया समझा दी जाएगी।