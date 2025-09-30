Vijayadashami 2025 : पाली में इस बार दशहरा होगा खास, बढ़ेगा रावण परिवार का कद और आकर्षण

Vijayadashami 2025 : पाली। शहरवासी इस बार दशहरे पर नए अंदाज का रोमांचक नजारा देखने को तैयार हैं। पहली बार रावण परिवार का कद बढ़ा दिया गया है। रावण का कद इस बार 55 फीट से बढ़ाकर 65 फीट कर दिया गया है, जबकि मेघनाद और कुंभकरण भी पहले से 10 फीट ऊंचे यानि 50-50 फीट के बनाए गए हैं। खास बात यह है कि दशहरा दहन के दौरान रावण की आंखों से रोशनी निकलेगी और पलकें झपकेंगी। ऐसा प्रतीत होगा मानो रावण सच में लोगों को घूर रहा हो।