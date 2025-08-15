पाली में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की बिगड़ी तबियत, मौत… घटना को लेकर लोगों में आक्रोश

Pali News: पाली शहर में शुक्रवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की पुलिस चौकी में पूछताछ के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान एक निजी बैंक के अधिकारी के रूप में हुई है। युवक को महिला की शिकायत पर पूछताछ के लिए मील गेट चौकी लाए थे।
जानकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान मैनेजर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक को मौत का कारण माना जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
पुलिस का कहना है कि मैनेजर को किसी धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि, स्थानीय लोगों और परिजनों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।