Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

पाली में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की बिगड़ी तबियत, मौत… घटना को लेकर लोगों में आक्रोश

पाली शहर में एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की पुलिस चौकी में पूछताछ के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।

पाली

Lokendra Sainger

Aug 15, 2025

pali news
Photo- Patrika Network

Pali News: पाली शहर में शुक्रवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की पुलिस चौकी में पूछताछ के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान एक निजी बैंक के अधिकारी के रूप में हुई है। युवक को महिला की शिकायत पर पूछताछ के लिए मील गेट चौकी लाए थे।

जानकारी के अनुसार, पूछताछ के दौरान मैनेजर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक को मौत का कारण माना जा रहा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

पुलिस का कहना है कि मैनेजर को किसी धोखाधड़ी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि, स्थानीय लोगों और परिजनों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में कांग्रेस नेता का निधन, पूर्व MLA ने देवर की मौत पर जताया दुख… क्षेत्र में शोक की लहर
चूरू
congress leader satish poonia pass away

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 10:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की बिगड़ी तबियत, मौत… घटना को लेकर लोगों में आक्रोश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.