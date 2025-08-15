पाली में फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की बिगड़ी तबियत, मौत… घटना को लेकर लोगों में आक्रोश

Pali News: पाली शहर में शुक्रवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक निजी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की पुलिस चौकी में पूछताछ के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान एक निजी बैंक के अधिकारी के रूप में हुई है। युवक को महिला की शिकायत पर पूछताछ के लिए मील गेट चौकी लाए थे।