आईपीएस आदर्श सिधु होंगे पाली के नए पुलिस अधीक्षक

नई दिल्ली से तबादला होकर आ रहे पाली

Sep 02, 2025

पाली जिले को नए पुलिस अधीक्षक मिल गए हैं। आईपीएस आदर्श सिधु अब पाली के नए एसपी होंगे। उनका तबादला नई दिल्ली से किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना का कुछ दिनों पहले दिल्ली तबादला हो गया था। उनके बाद से यह पद खाली चल रहा था और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार शर्मा को अतिरिक्त चार्ज दिया गया था।

राज्य सरकार ने हाल ही में जारी आदेशों के तहत आईपीएस आदर्श सिधु को पाली का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। आदर्श सिधु वर्ष 2012 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वे नई दिल्ली में 12वीं बटालियन आरएसी में कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे। अब वे पाली जिले में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालेंगे। पाली जिले में बढ़ते अपराधों और पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की चुनौती उनके सामने रहेगी। स्थानीय पुलिस अधिकारी और जवान नए एसपी के नेतृत्व में जिले में बेहतर पुलिसिंग की उम्मीद कर रहे हैं। जनता भी अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए पुलिस अधीक्षक से बड़ी अपेक्षाएं रख रही है।

Published on:

02 Sept 2025 06:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / आईपीएस आदर्श सिधु होंगे पाली के नए पुलिस अधीक्षक

