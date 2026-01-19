Rajasthan News: ‘सत्ता में बने रहने के लिए रोहिंग्याओं को बसाया’, ममता बनर्जी पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा हमला

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एसआइआर पर हो रहे कांग्रेस के विरोध पर कहा कि देश का हिन्दू, मुस्लिम, सिख हो या किसी भी धर्म को मनाने वाला। जो भारतीय है वह देश का सम्मानित मतदाता है और सरकार चुनने में अपने वोट का उपयोग कर सकता है, लेकिन जो दूसरे देशों से आकर यहां अवैध रूप से बसे हुए है। वे भारत देश के मतदाता कैसे हो सकते है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविवार को पाली में थे। उन्होंने यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की।