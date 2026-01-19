Rajasthan News: ‘सत्ता में बने रहने के लिए रोहिंग्याओं को बसाया’, ममता बनर्जी पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा हमला

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़। पत्रिका फाइल फोटो
पाली। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बंगाल में हिन्दुओं की जो स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी कहती हैं कि जरूरत पड़ी तो वह बंगाल के द्वार बांग्लादेशियों के लिए खोल देगी। क्या भारत देश कोई धर्मशाला है जो कोई भी यहां किसी भी देश से आकर अवैध रूप से बस जाएगा।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने एसआइआर पर हो रहे कांग्रेस के विरोध पर कहा कि देश का हिन्दू, मुस्लिम, सिख हो या किसी भी धर्म को मनाने वाला। जो भारतीय है वह देश का सम्मानित मतदाता है और सरकार चुनने में अपने वोट का उपयोग कर सकता है, लेकिन जो दूसरे देशों से आकर यहां अवैध रूप से बसे हुए है। वे भारत देश के मतदाता कैसे हो सकते है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविवार को पाली में थे। उन्होंने यहां सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की।
राठौड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सत्ता में बने रहने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अवैध रूप से लाकर बंगाल में बसाया और अपना वोटर तक बना दिया। अब एसआइआर का सर्वे हो रहा है तो बीएलओ को धमका रही है।
राठौड़ ने कहा कि अवैध रूप से भारत में बसे लोगों का एसआइआर में पता लगाया जा रहा है। जिसका वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं है। उसे सबूत देना होगा कि उसके पिता, दादा या माता का नाम उस मतदाता सूची में है। ताकि पता लगाया जा सके कि वे भारतीय है या नहीं।
