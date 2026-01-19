Rajasthan Budget Session: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 27 को, सभी दलों से सहयोग की अपील

फाइल फोटो- राजस्थान विधानसभा
जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले सदन के सुचारू संचालन और कार्यवाही को लेकर 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि बैठक दोपहर 3 बजे उनके चेंबर में होगी, जिसमें विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
देवनानी ने कहा कि बैठक का उद्देश्य बजट सत्र को बेहतर और सार्थक तरीके से चलाना है। उन्होंने सभी दलों से सुझाव देने का आग्रह किया, ताकि जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो सके।
देवनानी ने कहा कि अब तक आयोजित अधिकांश सर्वदलीय बैठकों में सभी दलों के नेता शामिल होते रहे हैं, लेकिन पिछली बैठक में कांग्रेस के नेता अनुपस्थित रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार सभी दल बैठक में शामिल होंगे और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे।
बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। संभावना है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट पेश किया जा सकता है। हालांकि, अभी इस पर आखिरी फैसला होना बाकी है।
