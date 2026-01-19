Rajasthan Budget Session: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 27 को, सभी दलों से सहयोग की अपील

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले सदन के सुचारू संचालन और कार्यवाही को लेकर 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि बैठक दोपहर 3 बजे उनके चेंबर में होगी, जिसमें विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है।