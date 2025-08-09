Pali News: 46 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ एक गिरफ्तार, एक आरोपी फरार

राजस्थान के पाली क्षेत्र के सिणगारी गांव में रोहट व जैतपुर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। जैतपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार में दो युवक अवैध डोडा पोस्त भरकर ले जा रहे हैं।
इस पर पुलिस ने जैतपुर थाना क्षेत्र में कार को रोकने का प्रयास किया तो आरोपित कार को तेजी से भगाते हुए फरार हो गए। जैतपुर पुलिस टीम ने कार का पीछा किया। रोहट पुलिस को सूचना दी। सूचना पर रोहट थाना पुलिस भी जालोर रोड पर सिणगारी की तरफ आरोपितों को पकड़ने पहुंची।
तस्करों ने आगे व पीछे दोनों तरफ से पुलिस के वाहन देख अपनी कार सिणगारी रेलवे लाइन के पास से होते हुए सिणगारी गांव की तरफ भगानी शुरू कर दी। सिणगारी गांव के आम चौहटे पर आगे जाने का रास्ता नहीं मिला तो कार को लॉक कर दोनों आरोपी ग्रामीणों के घरों में घुसते हुए भागने लगे।
रोहट थानाधिकारी पाना चौधरी, कांस्टेबल महिपाल, भैराराम, गणेश चौधरी, बलराम व रणवीर सिंह ने पीछा करते हुए एक आरोपी देदो बा की ढाणी मेलवा झंवर जोधपुर निवासी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा आरोपी कागनाडा धुन्धाडा लूणी जोधपुर निवासी मनीष मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपितों की कार से 46 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर कार जप्त की।