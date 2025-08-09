Pali News: 46 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ एक गिरफ्तार, एक आरोपी फरार

रोहट थानाधिकारी पाना चौधरी, कांस्टेबल महिपाल, भैराराम, गणेश चौधरी, बलराम व रणवीर सिंह ने पीछा करते हुए एक आरोपी देदो बा की ढाणी मेलवा झंवर जोधपुर निवासी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा आरोपी कागनाडा धुन्धाडा लूणी जोधपुर निवासी मनीष मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपितों की कार से 46 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर कार जप्त की।