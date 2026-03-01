पाली में दर्दनाक हादसा: निर्माणाधीन तीसरी मंजिल से नीचे गिरा मजदूर, गर्दन टूटने से मौत

Pali Wall Collapse Accident : पाली। जिले के सांडेराव थाना क्षेत्र के ढोला गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब युवक तीसरी मंजिल पर आरसीसी भराई के दौरान अचानक संतुलन खो बैठा और करीब 35 फीट नीचे जमीन पर गिर गया । सिर के बल जमीन पर गिरने में उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। ऊपर निर्माणाधीन दीवार भी आ गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।