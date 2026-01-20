Pali Road Accident : पाली में देर रात भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, छाया मातम

Pali Road Accident : पाली में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। भाद्राजून के निकट कुलथाना (पाली) में जालोर–जोधपुर हाईवे पर सोमवार रात भीषण सड़क हादसा में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक अशोक (19 वर्ष) पुत्र शायर राम मेघवाल निवासी राणा (पाली) व श्रवण (22 वर्ष) पुत्र जोगा राम मेघवाल निवासी भांवरी (पाली) के निवासी थे। बताया जा रहा है कि दोनों युवक देर रात बाइक से अमरतिया मेला देखने जा रहे थे। इस दौरान सड़क पर एक बिना लाइट जलाए ट्रक खड़ा था। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार बाइक ट्रक से जा भिड़ी। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों के शव को पुलिस ने मोर्चरी रखवा दिया है।