Pali Road Accident : पाली में देर रात भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, छाया मातम

Pali Road Accident : पाली में देर रात भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतकों के घर पर सूचना मिलने के बाद मातम छा गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 20, 2026

Pali late at night horrific road accident motorcycle Two young men died Shadow of mourning

फाइल फोटो पत्रिका

Pali Road Accident : पाली में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। भाद्राजून के निकट कुलथाना (पाली) में जालोर–जोधपुर हाईवे पर सोमवार रात भीषण सड़क हादसा में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक अशोक (19 वर्ष) पुत्र शायर राम मेघवाल निवासी राणा (पाली) व श्रवण (22 वर्ष) पुत्र जोगा राम मेघवाल निवासी भांवरी (पाली) के निवासी थे। बताया जा रहा है कि दोनों युवक देर रात बाइक से अमरतिया मेला देखने जा रहे थे। इस दौरान सड़क पर एक बिना लाइट जलाए ट्रक खड़ा था। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार बाइक ट्रक से जा भिड़ी। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों के शव को पुलिस ने मोर्चरी रखवा दिया है।

ग्रामीण नाराज, सख्त कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों और परिजनों को जानकारी ​होने पर गांव में मातम छा गया है। ग्रामीणों ने बिना लाइट और संकेतों के सड़क पर खड़े रहने वाले भारी वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि इस बड़ी लापरवाही ने दो घरों के चिराग बुझा दिए।

मृतक अशोक की तय हो चुकी थी शादी

साउंड सिस्टम का काम करने वाले मृतक अशोक (22 वर्ष) के दो भाई और तीन बहनें हैं। पिता खेती करते हैं। वह भजन गायक भी था। उसकी शादी तय हो चुकी थी।

श्रवण के पिता करते हैं खेती

मृतक श्रवण (26 वर्ष) की शादी को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था। श्रवण के पिता भी खेती करते हैं। श्रवण के दो भाई और एक बहन हैं। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है।

Pali Road Accident : पाली में देर रात भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत, छाया मातम

